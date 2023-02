Borussia Dortmund bestreitet heute gegen den FC Chelsea sein Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League. Wie Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt und ob es eine Übertragung im Free-TV geben wird, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Mittwoch, den 15. Februar, meldet sich mit Borussia Dortmund der zweite von vier Bundesligisten für die Champions League zurück. Nachdem der FC Bayern München gestern auswärts mit dem 1:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain den Auftakt der Achtelfinalrunde gemacht hat, trifft der BVB heute zum Hinspiel auf den FC Chelsea.

Im heimischen Signal Iduna Park in Dortmund wird die Partie um 21 Uhr angepfiffen. Parallel dazu treffen in Belgien Club Brügge und Benfica Lissabon aufeinander.

Eintracht Frankfurt ist am Dienstag in sechs Tagen gegen den SSC Neapel gefragt, RB Leipzig kriegt es in exakt einer Woche mit Manchester City zu tun.

BVB heute live im Free-TV? So seht Ihr das Achtelfinale gegen Chelsea im TV und Livestream

Alle Champions-League-Spiele, die am Mittwoch stattfinden, werden von DAZN übertragen. Wer das heutige Hinspiel zwischen dem BVB und dem FC Chelsea live verfolgen möchte, erreicht also nur mit DAZN sein Ziel. Dort wird die Begegnung auf der Plattform um 20.15 Uhr übertragen. Dabei setzt der Streamingdienst folgendes Personal ein:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Michael Ballack

Michael Ballack Reporter: Daniel Herzog

© getty Borussia Dortmund muss in der Champions League gegen den FC Chelsea ran.

DAZN besitzt auch die Übertragungsrechte am Parallelspiel zwischen Brügge und Benfica, bietet es demnach also ebenfalls an. Darüber hinaus könnt Ihr mit der Konferenz beide Spiele in einer Übertragung verfolgen.

Zum riesigen DAZN-Repertoire gehören neben der Champions League in Sachen Fußball auch die Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division, Länderspiele und nationale Pokale dazu. Aber auch Sportarten wie Tennis, Darts, Motorsport, Radsport, MMA, Wrestling, Boxen und noch mehr.

Um auf all dies zugreifen zu können, wird ein Abonnement benötigt. Was das anbelangt, stehen drei Pakete zur Auswahl, die sich in Bezug auf Preis und Livestream-Angebot unterscheiden: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

BVB heute live im Free-TV? So seht Ihr das Achtelfinale gegen Chelsea im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

BVB heute live im Free-TV? So seht Ihr das Achtelfinale gegen Chelsea im TV und Livestream - Hinspiel im Liveticker

SPOX bietet mit dem Liveticker eine weitere Möglichkeit, das Hinspiel heute live mitzuverfolgen. Diesen findet Ihr kostenlos auf der Website vor.

Hier geht es zum Liveticker des Achtelfinal-Hinspiels zwischen Borussia Dortmund und dem FC Chelsea.

© getty Der BVB hat fünf Ligaspiele in Folge gewonnen.

BVB heute live im Free-TV? So seht Ihr das Achtelfinale gegen Chelsea im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund vs. FC Chelsea

Borussia Dortmund vs. FC Chelsea Wettbewerb: Champions League

Champions League Runde: Achtelfinale, Hinspiel

Achtelfinale, Hinspiel Datum: 15. Februar 2023

15. Februar 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

Signal Iduna Park, Dortmund Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League: Die Achtelfinal-Hinrunde im Überblick