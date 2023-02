BVB: Thiago Silva schießt nach Karim Adeyemis Laufduell mit Enzo Fernández gegen Kritiker

Thiago Silva (38) vom FC Chelsea hat wegen eines bissigen Social-Media-Posts gegen Mitspieler Enzo Fernández den brasilianischen TV-Sender TNT Sports zu mehr Seriösität in der Berichterstattung ermahnt.

Der TV-Kanal hatte bei Instagram ein Bild von Fernández gepostet und darunter geschrieben: "Ruf ein Uber! Enzo Fernández sucht noch immer nach Adeyemi."

Silva wetterte in einem Kommentar unter besagtem Instagram-Post: "Es fehlt der verdammte Respekt! Seien Sie seriöser in Ihrer Arbeit!" Dafür bekam der Brasilianer durchaus viel Zustimmung.

Chelsea hatte am Mittwochabend das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League bei Borussia Dortmund mit 0:1 vergeigt. Beim entscheidenden Gegentreffer verlor 120-Millionen-Neuzugang Fernández das Laufduell mit BVB-Stürmer Karim Adeyemi. Dieser markierte anschließend das Tor des Tages.

Die kriselnden Blues treffen am Wochenende in der Premier League auf den FC Southampton. Anschließend stehen Ligaspiele gegen Leeds United und Tottenham Hotspur an, ehe am 7. März die Dortmunder zum Rückspiel an die Stamford Bridge kommen.