In der Champions League geht die Saison für den FC Bayern München mit der Achtelfinalrunde gegen Paris Saint-Germain weiter. Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream - hier gibt es alle Infos zum Kampf ums Viertelfinale.

Argentiniens Triumph bei der Weltmeisterschaft in Katar liegt wenige Tage zurück, trotzdem machen sich in Europa die Klubs langsam wieder bereit für den Vereinsfußball. In England werden bereits wieder Pflichtspiele absolviert. Der Großteil meldet sich jedoch erst im neuen Jahr wieder zurück.

FC Bayern München vs. PSG: Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream - alle Infos zum Achtelfinale der Champions League

Auch die Champions League wird erst 2023 wieder fortgesetzt, genauer gesagt im Februar. Im Rennen um den Henkelpott sind 16 Mannschaften noch übrig, darunter auch der FC Bayern München, der im Achtelfinale auf Paris Saint-Germain trifft.

FC Bayern München vs. PSG: Datum, Termine - alle Infos zum Achtelfinale der Champions League

Die Champions-League-K.o.-Phase wird am 14. Februar mit zwei Hinspielen eröffnet. Eines davon ist das Duell zwischen PSG und dem FC Bayern. Gespielt wird im Pariser Parc des Princes, der Anstoß erfolgt - wie auch bei allen anderen 15 Achtelfinalspielen - um 21 Uhr. Erst am Mittwoch, den 8. März, steigt dann in der Münchner Allianz Arena das Rückspiel.

© getty Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf Paris Saint-Germain.

Nachdem die Auswärtstorregel in der Königsklasse nicht mehr von Bedeutung ist, wird im Falle eines Gleichstands nach 180 Minuten zuerst eine Verlängerung gespielt, ehe bei Bedarf ein Elfmeterschießen über das Weiterkommen entscheidet.

FC Bayern München vs. PSG: Übertragung im TV und Livestream - alle Infos zum Achtelfinale der Champions League

Die Übertragungsrechte für die Champions League besitzen in der aktuellen Saison der Streamingdienst DAZN und Amazon Prime Video. In der bevorstehenden Runde der letzten 16 sieht die Rechteverteilung folgendermaßen aus: Amazon Prime Video bietet vier Spiele an - jeweils ein Dienstagsspiel -, die restlichen 12 übernimmt DAZN.

Was die Spiele zwischen dem FC Bayern und PSG betrifft, kümmert sich Amazon Prime Video um das Hinspiel am 14. Februar, DAZN um das Rückspiel am 8. März. Für beide Anbieter wird ein Abonnement benötigt. Amazon Prime Video fordert für sein Abo monatliche Zahlungen in Höhe von 8,99 Euro oder jährliche Zahlungen in Höhe von 89,90 Euro.

DAZN ist für 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr zu haben, bietet dafür auch ein vielfältiges Livestream-Angebot an, das neben der Königsklasse auch Spiele der Bundesliga, Ligue 1, Serie A, Primera Division und Länderspiele beinhaltet. Jedoch stehen bei DAZN auch zu folgenden Sportarten Streams abrufbereit: Tennis, MMA, Darts, US-Sport (NFL und NBA), Motorsport, Radsport, Wrestling, Wintersport uvm.

© getty Der FC Bayern München und Paris Saint-Germain lieferten sich in den vergangenen Jahren mehrere Duelle in der Champions League.

Champions League, Hinrunde:

Datum Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Anpfiff Übertragung Di., 14.02.2023 AC Milan Tottenham Hotspur 21 Uhr DAZN Di., 14.02.2023 Paris Saint-Germain FC Bayern München 21 Uhr Amazon Prime Video Mi., 15.02.2023 Club Brügge Benfica Lissabon 21 Uhr DAZN Mi., 15.02.2023 Borussia Dortmund FC Chelsea 21 Uhr DAZN Di., 21.02.2023 FC Liverpool Real Madrid 21 Uhr DAZN Di., 21.02.2023 Eintracht Frankfurt SSC Neapel 21 Uhr Amazon Prime Video Mi., 22.02.2023 RB Leipzig Manchester City 21 Uhr DAZN Mi., 22.02.2023 Inter Mailand FC Porto 21 Uhr DAZN

Champions League, Rückrunde: