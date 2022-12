Borussia Dortmund kriegt es im Achtelfinale der Champions League mit dem FC Chelsea zu tun. SPOX liefert Euch die Infos zu den genauen Terminen sowie zur Übertragung beider K.o.-Partien im TV und Livestream.

Nach der Weltmeisterschaft in Katar kehrt der Fokus langsam aber sicher wieder zum Vereinsfußball zurück. Am 20. Januar wird der Spielbetrieb in der Bundesliga fortgesetzt, in der Premier League wird am Montag sogar bereits der 17. Spieltag eröffnet.

Wenn es dann in den nationalen Ligen wieder weitergeht, ist die K.o.-Phase der Champions League auch nicht mehr weit.

BVB vs. Chelsea: Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream - alle Infos zum Achtelfinale der Champions League

Von den fünf Bundesligisten, die es in dieser Saison in die Gruppenphase der Königsklasse geschafft haben, stehen vier im Achtelfinale. Neben dem FC Bayern München, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt trifft dies auch auf Borussia Dortmund zu.

Dem BVB wurde der FC Chelsea, dem Champions-League-Sieger von 2021, zugelost.

BVB vs. Chelsea: Datum, Termine - alle Infos zum Achtelfinale der Champions League

Am 14. Februar 2023 ist es so weit, in der Champions League werden die ersten beiden Achtelfinalspiele ausgetragen. Der BVB ist jedoch erst am Tag darauf, am Mittwoch (15. Februar), im Einsatz, wenn die Blues für das Hinspiel zu Gast im Dortmunder Signal Iduna Park sind. Das Rückspiel an der Stamford Bridge in London steigt am Dienstag, den 7. März.

BVB vs. Chelsea: Übertragung im TV und Livestream - alle Infos zum Achtelfinale der Champions League

Von den 16 Achtelfinalpartien der Champions League überträgt Amazon Prime Video vier, während DAZN die restlichen zwölf übernimmt. Amazon Prime Video bietet dabei stets nur Dienstagspartien an - jeweils eine pro Spieltag. Nachdem es sich beim Hinspiel gegen Chelsea um ein Mittwochsspiel handelt, ist DAZN für die Übertragung verantwortlich. Das Rückspiel hingegen, ein Dienstagsspiel, überträgt Amazon Prime Video.

Ob DAZN oder Amazon Prime Video - in beiden Fällen ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig, um auf die Übertragungen zugreifen zu können. Amazon Prime Video verlangt für sein Abo nach einem kostenlosen Probemonat entweder 8,99 Euro je Monat oder 89,90 Euro pro Jahr.

Das DAZN-Abo kostet monatlich 29,99 Euro (Monatsabo). Die Jahresvariante wird für 274,99 Euro pro Jahr oder 24,99 Euro pro Monat angeboten. Mit dem Abo bekommt man auf einen Schlag Zugriff auf Unmengen an Sportarten: Fußball, Darts, Handball, Tennis, Radsport, Motorsport, Wintersport, US-Sport (NBA und NFL), MMA, Wrestling, Boxen und noch mehr.

Champions League, Hinrunde:

Datum Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Anpfiff Übertragung Di., 14.02.2023 AC Milan Tottenham Hotspur 21 Uhr DAZN Di., 14.02.2023 Paris Saint-Germain FC Bayern München 21 Uhr Amazon Prime Video Mi., 15.02.2023 Club Brügge Benfica Lissabon 21 Uhr DAZN Mi., 15.02.2023 Borussia Dortmund FC Chelsea 21 Uhr DAZN Di., 21.02.2023 FC Liverpool Real Madrid 21 Uhr DAZN Di., 21.02.2023 Eintracht Frankfurt SSC Neapel 21 Uhr Amazon Prime Video Mi., 22.02.2023 RB Leipzig Manchester City 21 Uhr DAZN Mi., 22.02.2023 Inter Mailand FC Porto 21 Uhr DAZN

