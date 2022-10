Inter Mailand feiert Robin Gosens: "Magische Nacht"

Nationalspieler Robin Gosens hat nach seinem Tor beim dramatischen 3:3 gegen den FC Barcelona viel Lob geerntet. "Inter findet endlich den wahren Gosens", schrieb Tuttosport über den laut Gazzetta dello Sport "wieder erwachten" Profi der Mailänder.

"Gosens hat bei Inter bisher noch nie so gut gespielt. Sein Tor könnte für ihn ein neuer Anfang bedeuten", so die Gazzetta weiter. Der 28-Jährige war im Januar von Atalanta Bergamo nach Mailand gewechselt, wegen einer Verletzung aber noch nicht wirklich in Schwung gekommen.

Gegen Barcelona brachte Gosens seine Mannschaft nun kurz vor Schluss in Führung, Robert Lewandowski glich in der Nachspielzeit für die Katalanen aus.

Dennoch wurde das Unentschieden in Italien wie ein Sieg gefeiert. "Magische Nacht für Inter in der Champions League", titelte die Gazzetta: "Inter zeigt gegen die Katalanen Mut und Charakter und bezeugt einen beinharten Siegeswillen."

"Forza Inter!" Leo Messi sorgt nach "Barca-Katastrophe" für Wirbel © Sport/Marca/Mundo Deportivo 1/19 Der FC Barcelona steht wie schon im Vorjahr vor dem Aus in der Gruppenphase der Champions League, ein Remis gegen Inter war zu wenig. Entsprechend heftig fielen die Reaktionen der Presse und im Netz aus. Wir haben diese für Euch gesammelt. © getty 2/19 Bereits Spieler und Trainer der Katalanen hatten nach dem Spiel ihren Ärger zum Ausdruck gebracht. "Das war eine Enttäuschung", sagte Sergio Busquets. "Es war eine schwierige Gruppe, aber nach all den Neuverpflichtungen haben wir uns mehr vorgenommen." © getty 3/19 Coach Xavi ging noch einen Schritt weiter: "Wenn du Inter nicht zuhause schlägst, verdienst du es auch nicht, im Wettbewerb zu bleiben. Ich bin sehr enttäuscht, traurig, frustriert, sauer. Wenn das Team versagt, versage auch ich." © Sport 4/19 SPANIEN - Sport: "Durch ein Wunder am Leben: Barca holt ein Remis und hat den Einzug ins Achtelfinale nicht mehr in der eigenen Hand [...] Die Abwehr ließ die Blaugrana in der 2. Halbzeit im Stich, nur ter Stegen verhinderte das Ausscheiden." © Marca 5/19 Marca: "Jedes Jahr am Rande der Katastrophe. Wenn Inter in Mailand gegen Pilsen gewinnt, verpassen die Azulgrana das Achtelfinale, eine sportliche und wirtschaftliche Wunde." © AS 6/19 AS: "Am Rande des Desasters: Bara gleicht in der Nachspielzeit gegen Inter aus, aber steigt in die Europa League ab, wenn die Italiener gegen Pilsen gewinnen." © Mundo Deportivo 7/19 Mundo Deportivo: "Virtueller K.o.: Nach einem verrückten Spiel steht Barca wieder in der Europa League, wenn Inter zuhause Viktoria Pilsen schlägt." © getty 8/19 ITALIEN - Corriere dello Sport: "Inter bringt Barca zum Zittern, jetzt sind drei Punkte gegen Viktoria genug." © getty 9/19 La Gazzetta dello Sport: "Magische Nacht in der Champions League. Schrei, Inter! Verrücktes 3:3 in Barcelona. Jetzt nur noch Pilsen schlagen. Inter zeigt gegen die Katalanen Mut und Charakter und bezeugt einen beinharten Siegeswillen." © getty 10/19 Besonders Robin Gosens, der kurz vor Schluss zum 3:2 traf, wurde gefeiert: "Inter findet endlich den wahren Gosens", schrieb Tuttosport, laut Gazzetta dello Sport habe er "bisher noch nie so gut gespielt. Sein Tor könnte für ihn ein neuer Anfang sein." © Twitter 11/19 Da die Partie von Inter gegen Pilsen am 5. Spieltag der Champions League in zwei Wochen bereits zur frühen Uhrzeit ausgetragen wird, ist es gut denkbar, dass das Aus von Barca bereits vor dem Anpfiff besiegelt ist. © Twitter 12/19 © Twitter 13/19 © Twitter 14/19 Klar, einerseits ist Lautaro Martinez Nationalmannschafts-Kollege und guter Freund von Leo Messi. Aber nach so einem "Katatsrophen"-Abend, könnte der "Like" für "Herz, Persönlichkeit, Bescheidenheit. Forza Inter" durchaus für Wirbel Sorgen. © Twitter 15/19 © Twitter 16/19 © Twitter 17/19 © Twitter 18/19 © Twitter 19/19

In der Bayern-Gruppe C stehen die Nerazurri bei noch zwei ausstehenden Spielen bei sieben Punkten. Mit einem Sieg in zwei Wochen gegen Viktoria Pilsen kann das Team von Trainer Simone Inzaghi den Achtelfinaleinzug klarmachen. "Wir haben ein tolles Spiel gegen einen tollen Gegner gemacht", lobte Inzaghi seine Mannschaft: "Wir mussten mutig sein und haben nie aufgegeben."