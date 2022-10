Der FC Bayern München ist heute in der Champions League zu Gast bei Viktoria Pilsen. Wer das Gruppenspiel live im TV und Livestream sehen zeigt / überträgt, bekommt Ihr hier erklärt.

Während es in der Liga hin und wieder mal hakt, ist der FC Bayern München in der Champions League noch fehlerfrei. Ohne Punktverlust führt der deutsche Rekordmeister die Gruppe C vor Teams wie Inter Mailand und den FC Barcelona an. Jeden seiner drei Gegner konnten die Münchner bislang besiegen, darunter auch Viktoria Pilsen vor rund einer Woche - und das deutlich mit 5:0.

Am heutigen Mittwoch, den 12. Oktober, soll nun der zweite Sieg gegen den tschechischen Meister folgen, jedoch auswärts in der Doosan Arena in Pilsen. Um 21 Uhr wird das Spiel angepfiffen, Bartosz Frankowski fungiert dabei als Schiedsrichter. Ebenso um 21 Uhr spielen der FC Barcelona und Inter Mailand.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe C

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Bayern München 3 3 0 0 9:0 9 9 2 Inter Mailand 3 2 0 1 3:2 1 6 3 FC Barcelona 3 1 0 2 5:4 1 3 4 Viktoria Pilsen 3 0 0 3 1:12 -11 0

Wer zeigt / überträgt Viktoria Pilsen vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream?

Pro Champions-League-Spieltag läuft ein Spiel mit deutscher Beteiligung bei Amazon Prime, dabei handelt es sich jedoch jedes Mal um ein Dienstagsspiel, nicht um ein Mittwochsspiel wie Viktoria Pilsen vs. FC Bayern München heute. Diese Mittwochspartien werden nämlich allesamt bei DAZN übertragen. Wer also live mit dabei sein will, wenn die Bayern ein zweites Mal auf den tschechischen Meister treffen, wird bei DAZN fündig. Auf der Plattform werden sogar mehrere Arten von Übertragungen angeboten: das komplette Einzelspiel, die Mittwochskonferenz, die alle acht heutigen Spiele beinhaltet, und die Deutsche Mittwochskonferenz, bei der ab 21 Uhr die drei deutschen Spiele - Viktoria Pilsen vs. FC Bayern München, Tottenham Hotspur vs. Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen vs. FC Porto - gezeigt werden.

© getty Der FC Bayern München ist seit 31 Spielen in der Champions-League-Gruppenphase ungeschlagen.

Was das Einzelspiel betrifft, geht die Übertragung dafür um 20.15 Uhr los. Für die Vorberichterstattung werden Moderatorin Laura Wontorra und Experte Sandro Wagner eingesetzt. Wenn dann das Spiel losgeht, meldet sich Kommentator Jan Platte erstmals zu Wort. In die Rolle des Reporters schlüpft Daniel Herzog.

Weitere Sportarten, die es bei DAZN im Livestream zu sehen gibt, sind: US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, Darts, Handball, MMA, Boxen, Wrestling und noch mehr.

Zugriff auf dies alles ermöglicht nur das Abonnement von DAZN. Dieses kostet monatlich 29,99 Euro (Monatsabo), im Jahr fallen 274,99 Euro (Jahresabo) an.

Wer zeigt / überträgt Viktoria Pilsen vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream? WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Wer zeigt / überträgt Viktoria Pilsen vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream? Das Spiel im Liveticker

Im Liveticker ist das Spektakel heute ebenfalls zu sehen, ums Tickern kümmert sich SPOX, wo nicht nur die restlichen sieben Einzelspiele getickert werden, sondern ebenfalls auch eine Konferenz angeboten wird.

Hier geht es zum Champions-League-Gruppenspiel zwischen Viktoria Pilsen und dem FC Bayern München.

Hier geht es zur Champions-League-Konferenz.

Wer zeigt / überträgt Viktoria Pilsen vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Viktoria Pilsen: Stanek - Havel, Tijani, Pernica, Jemelka - Kopic, Bucha, Kalvach, Vlkanova - Mosquera, Chory

Stanek - Havel, Tijani, Pernica, Jemelka - Kopic, Bucha, Kalvach, Vlkanova - Mosquera, Chory FC Bayern München: Ulreich - Mazraoui, Upamecano, Pavard, Stanisic - Kimmich, Goretzka - Coman, Mané - T. Müller, Tel

Wer zeigt / überträgt Viktoria Pilsen vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Viktoria Pilsen - FC Bayern München (Gruppe C)

Viktoria Pilsen - FC Bayern München (Gruppe C) Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 4 (Gruppenphase)

4 (Gruppenphase) Datum: 12. Oktober 2022

12. Oktober 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Doosan Arena, Pilsen

Doosan Arena, Pilsen Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League: Der heutige 4. Spieltag