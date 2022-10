Eintracht Frankfurt kriegt es heute in der Champions League wieder mit Tottenham Hotspur zu tun. In diesem Artikel wird Euch erklärt, wer die Begegnung live im TV, Livestream zeigt / überträgt.

Nach der 0:3-Niederlage am vergangenen Wochenenden gegen den VfL Bochum, der zudem Tabellenletzter in der Bundesliga ist, muss sich Eintracht Frankfurt schleunigst wieder fangen, um nicht auch in der Champions League unter die Räder zu kommen. Denn am heutigen Mittwoch (12. Oktober) wartet mit Tottenham Hotspur der Dritte der Premier League auf den amtierenden Europa-League-Sieger. Die beiden Mannschaften stehen sich zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen gegenüber. Vergangene Woche endete das Spiel der Hinrunde mit einem 0:0-Unentschieden.

Die Begegnung des 4. Spieltags wird heute um 21 Uhr angepfiffen und im Tottenham Hotspur Stadion in London ausgetragen. Im Parallelspiel stehen sich die Gruppengegner Sporting Lissabon und Olympique Marseille gegenüber.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe D

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Sporting CP 3 2 0 1 6:4 2 6 2 Tottenham Hotspur 3 1 1 1 2:2 0 4 3 Eintracht Frankfurt 3 1 1 1 1:3 -2 4 4 Olympique Marseille 3 1 0 2 4:4 0 3

© getty Das Spiel in der Hinrunde zwischen Frankfurt und den Spurs endete 0:0.

Wer zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

Da es sich heute um ein Mittwochsspiel handelt und diese von Spieltag zu Spieltag allesamt bei DAZN gezeigt werden, ist dies auch bei Tottenham gegen Frankfurt der Fall. Los geht die Übertragung bei DAZN um 20.45 Uhr, dann meldet sich folgendes Trio und begleitet die Zuseherinnen und Zuseher vor ihren Bildschirmen durch die 90 Minuten:

Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Michael Ballack

Michael Ballack Reporter: Max Siebald

Darüber hinaus ist Tottenham vs. Frankfurt in zwei weiteren Übertragungen bei DAZN zu sehen: zum einen in der kompletten Mittwochskonferenz, zum anderen in der Deutschen Mittwochskonferenz, in der ab 21 Uhr nur die Spiele mit deutscher Beteiligung übertragen werden.

Der Streamingdienst ist das Zuhause der NFL, der NBA, von prestigeträchtigen Tennis-, Darts- und Handballturnieren sowie von Sportarten wie Wrestling, MMA (UFC), Boxen, Radsport und noch mehr. In Sachen Fußball werden auch Spiele der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division und nationale Pokale bei DAZN angeboten.

Zugriff darauf bekommt man mit einem Abonnement, das einerseits im Monatsabo für 29,99 Euro je Monat, andererseits im Jahresabo für 274,99 Euro pro Jahr zu haben ist.

Wer zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream? WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Wer zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream? Das Spiel im Liveticker

Ihr besitzt kein DAZN-Abo, wollt das Spiel jedoch trotzdem mitverfolgen? Dann hat SPOX die perfekte Lösung dafür - nämlich den Liveticker, der für Euch von Anpfiff bis Schlusspfiff das Spielgeschehen genauestens beschreibt.

Hier geht es zum Champions-League-Gruppenspiel zwischen Tottenham Hotspur und Eintracht Frankfurt.

Hier geht es zur Champions-League-Konferenz.

Wer zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Tottenham Hotspur - Eintracht Frankfurt (Gruppe D)

Tottenham Hotspur - Eintracht Frankfurt (Gruppe D) Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 4 (Gruppenphase)

4 (Gruppenphase) Datum: 12. Oktober 2022

12. Oktober 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Tottenham Hotspur Stadion, London

Tottenham Hotspur Stadion, London Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League: Der heutige 4. Spieltag