Tottenham Hotspur vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt trifft heute zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen auf den englischen Topklub Tottenham Hotspur. Wie Ihr das Champions-League-Gruppenspiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Erst am Dienstag vor acht Tagen trennten sich Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur im hessischen Deutsche Bank Park in der Champions-League-Gruppenphase mit einem 0:0. Nun, etwas mehr als eine Woche später, steht die Paarung erneut an, diesmal wird im Tottenham Hotspur Stadium in London gespielt, der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr. Es handelt sich um eine von insgesamt acht Partien am heutigen 4. Spieltag der Champions League.

Beide Klubs haben in der Zwischenzeit am Wochenende jeweils ein Spiel in der Liga absolviert. Während die SGE gegen den Letzten der Bundesliga, VfL Bochum, mit 0:3 unterging, bezwangen die Spurs in der Premier League Brighton & Hove Albion 1:0 und bleiben damit Tabellenführer FC Arsenal und dem Zweiten Manchester City dicht auf den Fersen.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe D

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Sporting CP 3 2 0 1 6:4 2 6 2 Tottenham Hotspur 3 1 1 1 2:2 0 4 3 Eintracht Frankfurt 3 1 1 1 1:3 -2 4 4 Olympique Marseille 3 1 0 2 4:4 0 3

© getty Tottenham Hotspur und Eintracht Frankfurt trennten sich im Hinspiel mit einem torlosen Unentschieden.

Tottenham Hotspur vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Von den Spielen der Champions-League-Gruppenphase bietet in dieser Saison DAZN die meisten an - dienstags sind neben der einen Partie bei Amazon Prime Video sieben bei DAZN zu sehen. Mittwochs sieht die Situation nicht viel anders aus, nur dass an diesem Tag DAZN sogar alle Spiele im Livestream anbietet. Heute ist Mittwoch, das heißt, DAZN ist die einzig richtige Anlaufstelle, wenn man Tottenham Hotspur gegen Eintracht Frankfurt live und in voller Länge verfolgen möchte.

Der Streamingdienst bietet die Begegnung sowohl einzeln als auch in der Konferenz an, die um 18.15 Uhr losgeht und alle acht heutigen Gruppenspiele beinhaltet, parallel dazu wird auch eine Deutsche Mittwochskonferenz angeboten. Was das Einzelspiel betrifft, geht die Übertragung dazu um 20.45 Uhr los. Uli Hebel wird dabei als Kommentator eingesetzt, Michael Ballack übernimmt die Rolle des Experten, Max Siebald die des Reporters.

Wer auf das Angebot des "Netflix des Sports" zugreifen möchte, braucht dafür auf alle Fälle ein Abonnement. Dieses kostet Euch entweder 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro pro Jahr - je nachdem, für welche Laufzeit Ihr Euch entscheidet.

Wenn Ihr dann das Abo habt, bekommt Ihr auf einen Schlag Zugriff auf eine große Anzahl anderer Fußballwettkämpfe und Sportarten, so auch auf Spiele der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division und Länderspiele, aber auch auf Streams zu Darts, den US-Sportarten NBA und NFL, Tennis, Motorsport, Radsport, Wintersport, MMA, Boxen, Wrestling und noch mehr.

Tottenham Hotspur vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, Tottenham gegen Frankfurt live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem detaillierten Liveticker zum Mitlesen an. Darüber hinaus wird auch die Konferenz getickert.

Hier geht es zum Champions-League-Gruppenspiel zwischen Tottenham Hotspur und Eintracht Frankfurt.

Hier geht es zur Champions-League-Konferenz.

Tottenham Hotspur vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Tottenham Hotspur - Eintracht Frankfurt (Gruppe D)

Tottenham Hotspur - Eintracht Frankfurt (Gruppe D) Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 4 (Gruppenphase)

4 (Gruppenphase) Datum: 12. Oktober 2022

12. Oktober 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Tottenham Hotspur Stadion, London

Tottenham Hotspur Stadion, London Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

