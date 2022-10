Borussia Dortmund empfängt heute in der Gruppenphase der Champions League den englischen Meister Manchester City. Ist das Spiel im Free-TV zu sehen? Wie lässt es sich live im TV und Livestream verfolgen? Hier erfahrt Ihr es.

Der Weg in der Champions League ist voll mit schwierigen Aufgaben, doch am heutigen Dienstag, den 25. Oktober, hat es Borussia Dortmund besonders schwer: Am 5. Spieltag in der Gruppe geht es gegen Manchester City, den englischen Meister, mit dem der ehemalige Dortmunder Erling Haaland von Woche zu Woche mit seinen Toren einen Rekord nach dem anderen bricht. Im Hinspiel mussten sich die tapferen Dortmunder nach 1:0-Führung unter anderem wegen Haaland zum Schluss doch noch mit 1:2 geschlagen geben.

Mit dem Hinspiel zeigten die Schwarz-Gelben, dass es möglich ist, gegen City Punkte zu holen. Zwei weitere Sachen sprechen für Dortmund: Zum einen spielen sie zu Hause im Signal-Iduna-Park - Anpfiff ist um 21 Uhr -, zum anderen steht das Team von Trainer Pep Guardiola als eine von fünf Mannschaften, zu denen auch der FC Bayern München gehört, bereits fix im Achtelfinale. Der Spanier kann also theoretisch einige Superstars schonen.

Sollten der FC Sevilla und der FC Kopenhagen davor, um 18.45 Uhr, unentschieden spielen, stünde der BVB auf jeden Fall im Achtelfinale - egal, ob er heute gegen City verliert oder gewinnt.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe G

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Manchester City 4 3 1 0 11:1 10 10 2 Borussia Dortmund 4 2 1 1 9:4 5 7 3 Sevilla FC 4 0 2 2 2:9 -7 2 4 FC Kopenhagen 4 0 2 2 0:8 -8 2

© getty Der BVB verlor das Hinspiel 1:2.

BVB heute live im Free-TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel gegen Manchester City live im TV und Livestream

Borussia Dortmund vs. Manchester City ist das einzige Champions-League-Gruppenspiel, das heute nicht bei DAZN zu sehen ist. Pro Spieltag darf Amazon Prime Video nämlich ein Dienstagsspiel übertragen, die Entscheidung am 5. Spieltag ist also auf BVB vs. City gefallen. Zugriff auf Amazon Prime Video erhält man nur mit einem Abonnement.

Dieses ist grundsätzlich kostenpflichtig - im Monat fallen 8,99 Euro und im Jahr 89,90 Euro an -, da der erste Monat des Abos jedoch gratis ist, könnt Ihr die Partie also auch kostenlos verfolgen. Eine klassische Free-TV-Übertragung wird jedoch nicht angeboten. Einzig das Finale in Istanbul wird im ZDF gezeigt, ansonsten sind alle Spiele bei DAZN und Amazon Prime Video zu sehen.

BVB heute live im Free-TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel gegen Manchester City live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Guerreiro - Can, Bellingham - Reyna, Brandt, Malen - Moukoko

Manchester City: Ederson - Stones, Akanji, Laporte, Joao Cancelo - Rodrigo - De Bruyne, Gündogan - Mahrez, Haaland, Foden

BVB heute live im Free-TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel gegen Manchester City live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund vs. Manchester City

Borussia Dortmund vs. Manchester City Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 5

5 Datum: 25. Oktober 2022

25. Oktober 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund Übertragung: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

