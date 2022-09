RB Leipzig steht heute in der Champions League der schwere Gang zu Titelverteidiger Real Madrid bevor. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

RB Leipzig spielt in der Champions League bei Real Madrid. Kann der Bundesligist beim Titelverteidiger punkten? Das erfahrt Ihr in unserem Liveticker zum Spiel.

Real Madrid vs. RB Leipzig: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bundesligist RB Leipzig steht vor einer schweren Aufgabe. Leipzig, mit einer Heimniederlage in den Wettbewerb gestartet, muss bei Titelverteidiger und Rekordsieger Real Madrid ran. Nur mit einer starken Leistung wird das Team des neuen Trainers Marco Rose in Madrid bestehen können. In der Bundesliga feierte RB eine geglückte Generalprobe: Der BVB wurde am vergangenen Samstag mit mit 3:0 besiegt.

Vor Beginn: Die Begegnung des 2. Spieltags der Gruppenphase wird heute um 21 Uhr im Estadio Santiago Bernabéu in der spanischen Hauptstadt angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Champions-League-Begegnung zwischen Real Madrid und RB Leipzig.

Real Madrid vs. RB Leipzig: Champions League - Voraussichtliche Aufstellungen

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Rüdiger, Alaba, F. Mendy - Tchouameni - Modric, Kroos - Fede Valverde, E. Hazard, Vinicius Junior

RB Leipzig: Gulacsi - Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum - Laimer, X. Schlager - Nkunku, Forsberg, Szoboszlai - Werner

Real Madrid vs. RB Leipzig: Champions League heute live im TV und Livestream

Real Madrid vs. RB Leipzig wird live und exklusiv in voller Länge von DAZN übertragen. Auf dem linearen TV-Sender DAZN2 wird ab 18.15 Uhr eine Konferenz ausgestrahlt, in der ab 21 Uhr auch Real vs. Leipzig zu sehen sein wird - das gesamte Spiel könnt Ihr nur im Livestream via der Website oder App von DAZN sehen. Über das Spiel berichten Kommentator Uli Hebel, Experte Jonas Hummels und Reporter Andres Veredas.

Champions League, Real Madrid vs. RB Leipzig: Die Tabelle in Gruppe F