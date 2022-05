Es ist soweit! Das alles entscheidende Rückspiel im Halbfinale der Champions League zwischen dem FC Villarreal und dem FC Liverpool findet heute statt. SPOX erklärt Euch, wo Ihr die Partie heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Auf höchst dominante Art und Weise hat der FC Liverpool in der vergangenen Woche das Hinspiel gegen Villarreal gewonnen. Insgesamt 19:1 Torschüsse standen nach 90 Minuten für die Engländer zu Buche. Im Endeffekt fanden aber nur zwei dieser Abschlüsse ihren Weg ins Tor.

Anders als noch im Hinspiel kann das gelbe U-Boot heute auf einen eventuell entscheidenden Faktor zählen: Man spielt vor heimischer Kulisse. Nichtsdestotrotz sind die Rollen im Vorfeld der Partie klar verteilt: Die Klopp-Elf ist nach wie vor in atemberaubender Verfassung, hat keines ihrer letzten zwölf Spiele verloren. Die Spanier hingegen mussten sich nach der Hinspielniederlage auch in der Liga am vergangenen Wochenende geschlagen geben (1:2 vs. Alaves).

Wer zeigt / überträgt Champions League Halbfinale Villarreal vs. FC Liverpool heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für das Match liegen in Händen des Streamingdienstes Amazon Prime Video. Wie Ihr auf die zur Verfügung stehenden Übertragungswege zugreifen könnt, verraten wir Euch im folgenden.

Wer zeigt / überträgt Champions League Halbfinale Villarreal vs. FC Liverpool heute im Livestream

Um das Match im Livestream zu verfolgen, benötigt Ihr ein Abonnement von Amazon Prime. In dem Serviceangebot des Amazon-Konzerns ist neben der schnelleren Lieferung und diversen Exklusivrabatten auch der Zugriff auf PrimeVideo und damit auch auf das heutige Champions-League-Spiel enthalten.

Der Kostenpunkt für ein Abonnement liegt bei 7,99€ pro Monat oder dem einmaligen Betrag von 69€ für insgesamt zwölf Monate. Aktuell gibt es jedoch die Möglichkeit, das Angebot komplett kostenfrei auszuprobieren. Für genau 30 Tage könnt Ihr alle beinhalteten Funktionen nutzen, ohne dafür etwas zu bezahlen. Erst nach Ablauf des Gratis-Zeitraums würde Euch der Monatsbetrag abgebucht werden. Doch selbstverständlich steht es Euch frei, noch vor Ablauf den Vertrag zu beenden. Weitere Informationen findet Ihr hier.

Ihr seid bereits Kundin oder Kunde von Amazon Prime? Dann könnt Ihr Euch über diesen Link direkt zum entsprechenden Stream führen lassen. Der Übertragungsbeginn soll heute um 20.00 Uhr stattfinden.

Wer zeigt / überträgt Champions League Halbfinale Villarreal vs. FC Liverpool heute live im TV

Da es sich bei PrimeVideo um einen reinen Streamingdienst handelt, wird es keine Ausstrahlung im geradlinigen Fernsehen geben. Wie Ihr das Spiel nun aber dennoch auf Euer TV-Gerät bekommt, erfahrt Ihr hier.

© getty Sadio Mané erzielte das wichtige 2:0 für Liverpool im Hinspiel.

Wer zeigt / überträgt Champions League Halbfinale Villarreal vs. FC Liverpool heute live im TV und Livestream - Der Liveticker bei SPOX

Ihr habt nicht die Möglichkeit, das Spiel live zu sehen? Dann schaut doch gerne einmal bei unserem hauseigenen Liveticker vorbei. Hier bekommt Ihr alle relevanten Infos zum Spielgeschehen im Minutentakt auf das Endgerät Eurer Wahl geliefert. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie FC Villarreal vs. FC Liverpool

Wer zeigt / überträgt Champions League Halbfinale Villarreal vs. FC Liverpool heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Villarreal: Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Estupinan - Parejo, Capoue, Coquelin - Samu Chukwueze, Lo Celso, Danjuma

Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Estupinan - Parejo, Capoue, Coquelin - Samu Chukwueze, Lo Celso, Danjuma Barcelona: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson - J. Henderson, Fabinho, Thiago - Salah, Mané, Luis Diaz

Wer zeigt / überträgt Champions League Halbfinale Villarreal vs. FC Liverpool heute live im TV und Livestream - Alle Infos auf einen Blick

Wettbewerb: Champions League

Champions League Spielrunde: Halbfinale, Rückspiel

Halbfinale, Rückspiel Datum: Dienstag, 3. Mai 2022

Dienstag, 3. Mai 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Estadio de la Ceramica in Villarreal

Estadio de la Ceramica in Villarreal Übertragung: im Livestream: Amazon Prime Video im TV: -



