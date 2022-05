Im Halbfinale der UEFA Champions League kommt es heute zum Rückspiel zwischen dem FC Villarreal und dem FC Liverpool. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit Juventus Turin und dem FC Bayern sind in dieser Saison bereits zwei hochklassige Mannschaften am FC Villarreal gescheitert. Der FC Liverpool scheint aus den Fehlern seiner Vorgänger gelernt zu haben. Auf dominante Art und Weise besiegten die Reds das gelbe U-Boot in der vergangenen Woche mit 2:0.

Villarreal vs. FC Liverpool, Übertragung: Halbfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: UEFA Champions League 2021/22

UEFA Champions League 2021/22 Spieltag: Halbfinal-Rückspiel

Halbfinal-Rückspiel Datum: Dienstag, 03. Mai

Dienstag, 03. Mai Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Estadio de la Ceramica in Villarreal

Estadio de la Ceramica in Villarreal Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

Villarreal vs. FC Liverpool, Übertragung: Halbfinale der Champions League heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte der Partie liegen in Händen des Streamingdienstes Amazon Prime Video. Alle Informationen zum erforderlichen Abonnement sowie zu den möglichen Übertragungswegen, haben wir Euch im folgenden zusammengefasst.

Villarreal vs. FC Liverpool, Übertragung: Halbfinale der Champions League heute im Livestream

Um die Partie zwischen Villarreal und Liverpool heute im Livestream zu verfolgen, müsst Ihr in Besitz des Services Amazon Prime sein. Der Kostenpunkt für ein solches Abonnement liegt bei 7,99€ pro Monat oder 69€ pro Jahr. Wer aber nicht direkt einen Vertrag abschließen will, der kann das gesamte Angebot zunächst auch einmal für insgesamt 30 Tage am Stück ausprobieren. Alle weiteren Informationen zum Gratismonat findet Ihr hier.

Insofern Ihr bereits über eine solche Mitgliedschaft verfügt, könnt Ihr ab 20 Uhr - wenn die Sendung live geht - den entsprechenden Streamraum aufrufen. Hier geht's direkt dahin.

Villarreal vs. FC Liverpool, Übertragung: Halbfinale der Champions League heute live im TV

Eine Übertragung im linearen Fernsehen wird es dagegen nicht geben. Wie Ihr die Partie dennoch auf Eurem TV-Gerät sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Villarreal vs. FC Liverpool, Übertragung: Halbfinale der Champions League heute im Liveticker bei SPOX

Wenn Ihr keine Möglichkeit habt, das Spiel live zu sehen, dann können wir Euch bestens Gewissens unseren hauseigenen Liveticker ans Herz legen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dahin.

Villarreal vs. FC Liverpool, Übertragung: Halbfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Villarreal: Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Estupinan - Parejo, Capoue, Coquelin - Samu Chukwueze, Lo Celso, Danjuma

Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Estupinan - Parejo, Capoue, Coquelin - Samu Chukwueze, Lo Celso, Danjuma Barcelona: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson - J. Henderson, Fabinho, Thiago - Salah, Mané, Luis Diaz

Villarreal vs. FC Liverpool, Übertragung: Halbfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Halbfinal-Duelle im Überblick