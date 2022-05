Im Champions-League-Finale von 2018 kam es zum Duell zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid, das die Spanier zu ihren Gunsten entscheiden konnten. Dabei musste Reds-Star Mohamed Salah nach einem Zweikampf mit Sergio Ramos früh verletzt runter. SPOX rekonstruiert für Euch die Ereignisse, die dazu führten.

Am Samstag, den 28. Mai, ist es endlich soweit: Der FC Liverpool und Real Madrid machen im Stade de France in der französischen Hauptstadt Paris unter sich aus, wer die Champions-League-Saison 2021/22 gewinnt. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass sich diese beiden europäischen Giganten in einem Champions-League-Finale gegenüberstehen.

Vor fast exakt vier Jahren gab es dieses Duell um den Henkelpott bereits schon einmal. Real Madrid, das zu diesem Zeitpunkt amtierender Champion war, setzte sich schließlich mit 3:1 durch und machte damit den CL-Hattrick perfekt.

Neben der katastrophalen Performance von Liverpool-Torwart Loris Karius, dessen Patzer Real zwei Tore ermöglichte, war zudem auch die Verletzung von Liverpools Superstar Mohamed Salah entscheidend. Der Ägypter, der zu diesem Zeitpunkt bei 51 Toren in 58 Saisonspielen gestanden hatte, musste nämlich bereits in der 30. Spielminute ausgewechselt werden. Was war passiert?

Mohamed Salah vs. Sergio Ramos: Verletzung im Finale der Champions League 2018 FC Liverpool gegen Real Madrid

Reals damaliger Kapitän und Abwehrchef Sergio Ramos hielt Mo Salah beim Stand von 0:0 während eines Zweikampfes, in dem beide schließlich zu Boden gingen, so lange am Arm fest, dass der Stürmer beim Aufprall im anderen Arm einen Bänderriss im Schultergelenk erlitt. Ohne Balance versuchte sich Salah nämlich mit seinem linken Arm abzustützen, fiel dabei jedoch mit voller Wucht auf die Schulter.

© getty Unter Tränen und verletzt musste Mohamed Salah im Finale gegen Real Madrid 2018 das Spielfeld verlassen.

Danach bemerkte der Ägypter schnell, dass er nicht weitermachen konnte und wurde daraufhin, mit Tränen in den Augen, für Adam Lallana ausgewechselt. Für Salah war es "der schlimmste Moment" seiner Karriere, wie er später selbst meinte. "Als ich zu Boden fiel, spürte ich eine Mischung aus physischen Schmerzen und großen Sorgen. Auch war ich sauer und traurig, weil ich nicht mehr im Champions-League-Finale spielen konnte."

Ramos auf der anderen Seite sah die Schuld in dieser Szene nicht bei sich: "Ich sehe die Szene nicht kritisch. Er hält meinen Arm zuerst. Ich lasse mich in die andere Richtung fallen, die Verletzung betrifft dann den anderen Arm. Und dann heißt es, ich hätte einen Judogriff angewandt."

Die Führung für die Madrilenen schoss Karim Benzema erst in der zweiten Hälfte, in der 51. Minute. Liverpools Ausgleich folgte wenige Minuten später darauf in Form von Sadio Mane, doch dann kam Gareth Bale und machte mit seinem Doppelpack (63. und 83.) alles klar. Für Real Madrid war es Champions-League-Titel Nummer 13 (Rekord).

Lange mussten die Reds nach dem enttäuschenden Finale in Kiew jedoch nicht warten. Direkt in der darauffolgenden Saison holten sich Jürgen Klopp und seine Jungs den lang ersehnten Henkelpott. Gegner im Endspiel 2019 war Tottenham Hotspur. Für die beiden Tore sorgten Mohamed Salah und Divock Origi.

Am Samstag haben Salah und der FC Liverpool nun die Chance auf die Revanche. Sergio Ramos wird jedoch nicht auf dem Platz stehen. Der 36 Jahre alte Innenverteidiger steht nämlich seit vergangenem Sommer bei Paris Saint-Germain unter Vertrag.