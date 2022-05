Es ist das Match des Jahres! Das Champions-League-Finale 2022 findet in diesem Jahr im Pariser Stade de France zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid statt. Wer das Endspiel zwischen den beiden Topmannschaften live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erklärt Euch SPOX.

Im Champions-League-Finale 2022 kommt es zu einem Topduell zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid. Beide zusammen haben ganze 19 Champions-League-Titel und gehören zu den besten Mannschaften der Welt.

Real Madrid ist auch in dieser Saison spanischer Meister geworden. Man macht sich die Schwäche des FC Barcelonas zunutze und sichert sich so die Vormachtstellung in Spanien. Überragender Mann in Madrid ist Karim Benzema. In elf Champions-League-Spielen erzielte der 34-jährige Franzose 15 Tore und gab zwei Vorlagen. Nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo blüht Benzema richtig auf und erlebt die beste Phase seiner Karriere. Kann er zum entscheidenden Faktor im Finale werden?

Auf der anderen Seite ist Liverpool in England "nur" Vizemeister geworden. Am Ende landete man nur einen Punkt hinter Manchester City. Dafür ist Liverpool eine erwiesene Pokalmannschaft in dieser Saison. Den EFL Cup sowie den FA Cup konnte man jeweils im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea gewinnen. Nun soll der dritte Pokal der Saison her und somit die Revanche für das verlorene Finale 2018 gelingen.

© getty Die Coaches des FC Liverpool und von Real Madrid. Der Deutsche Jürgen Klopp gegen den Italiener Carlo Ancelotti.

Finale Champions League heute live: Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Real Madrid im TV und Livestream?

Anders als die Runden zuvor und ist das Finale der Champions League heute unter anderem auch im Free-TV zu sehen. Weitere Möglichkeiten werden ebenfalls angeboten.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Real Madrid heute live im Free-TV?

Das ZDF wird die Partie zwischen Liverpool und Madrid im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Von 19.20 bis 19.35 Uhr wird es bereits ein kleines Update mit den ersten Eindrücken aus Paris geben.

Um 20.25 Uhr beginnt dann die Vorberichtserstattung mit Moderator Jochen Breyer und dem Experten-Duo Per Mertesacker und Christoph Kramer. Später ist dann Bela Rethy am Mikrofon und wir das Finale kommentieren.

In Österreich könnt Ihr das Champions-League-Finale bei ServusTV verfolgen. Der Sender bietet die Übertragung live und kostenlos an.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Real Madrid heute live im Pay-TV?

DAZN ist die Anlaufstelle, wenn Ihr die Partie im Pay-TV sehen wollt. Auf der Plattform beginnt die Übertragung bereits um 19.30 Uhr mit den Moderatoren Laura Wontorra und Alex Schlüter. Sandro Wagner und Weltmeister Sami Khedira sind die Experten beim Streaming-Dienst. Kommentator der Partie ist Jan Platte.

Im österreichischen Pay-TV ist Sky Sport Austria Anbieter des Spiel. Auf Sky Sport Austria 1 (HD) wird das Finale ab 20 Uhr übertragen.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Real Madrid heute live im Livestream?

Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF bietet das Spektakel nicht nur im linearen Fernsehen, sondern auch im Livestream an. Dieser steht allen kostenlos zur Verfügung.

Hier geht's zum Livestream des ZDF.

Auch DAZN hat auf seiner Plattform einen Livestream des Finales zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid. Auch hier ist alles live und in voller Länge.

Bei DAZN kostet Euch ein Abo in der monatlichen Variante 29,99 Euro. 274,99 Euro beträgt der Preis für das Jahresabo.

Neben dem Champions-League-Finale gibt es noch viele weitere Sportarten, wie beispielsweise die NBA-Playoffs, UFC und Boxen, die WWE, die Handball Champions League und viele mehr, die beim "Netflix des Sports" zu sehen sind.

In Österreich habt ihr den kostenlosen Livestream von ServusTV ON zur Verfügung. Hier geht's zum Livestream von ServusTV.

Ansonsten könnt Ihr als Sky-Kunde in Österreich natürlich auch die Partie mit SkyGo oder Sky X anschauen. Diese Optionen sind nur im Abonnement verfügbar.

Den Saisonendspurt live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Finale Champions League heute live: Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Real Madrid im TV und Livestream? - INFORMATIONEN ZU DAZN

Finale Champions League heute live: Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Real Madrid im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Liverpool - Real Madrid

FC Liverpool - Real Madrid Wettbewerb: Champions League, Finale

Champions League, Finale Datum: 28. Mai 2022

28. Mai 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Stade de France, Paris

Stade de France, Paris TV (DE): ZDF, DAZN

TV (AT): ServusTV, Sky Austria

Livestream (DE): ZDF, DAZN

Livestream (AT): ServusTV, SkyGo, Sky X

Liveticker: SPOX

Finale Champions League heute live: Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Real Madrid im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Ihr habt keine Möglichkeit, das Spiel live im TV oder Livestream zu sehen. Auf SPOX bieten wir Euch den Liveticker zum Spiel. Hier bekommt Ihr jede entscheidende Szene des Finales mit.

Hier geht es zum Liveticker des Champions-League-Finales zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid.

Champions League: Die Sieger der letzten Jahre

Mit 13 Titeln ist Real Madrid der Rekordsieger der Champions League. Zuletzt konnte man im Jahr 2018 den Titel gewinnen. Dank schwerer Fehler von Loris Karius gelang ein 3:1-Sieg gegen den heutigen Gegner Liverpool. Die konnten nur ein Jahr später selbst die Champions League gewinnen und sind mit insgesamt sechs Titeln im Wettbewerb auch weit oben mit dabei.