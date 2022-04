Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel braucht der FC Bayern zuhause gegen Villarreal einen Sieg, um ins Halbfinale der Champions League einzuziehen. Alle Infos zur Übertragung des Rückspiels findet Ihr hier.

Der FC Bayern München kämpft am Dienstag um das Weiterkommen in der Champions League. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann muss die 0:1-Niederlage bei Villarreal im Rückspiel in der heimischen Allianz Arena aufholen. Anpfiff ist am Dienstag um 21 Uhr.

Die Partie in Spanien liegt nur sechs Tage zurück. Dabei hatte der FCB sogar noch Glück, nicht noch höher zu verlieren.

"Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir überhaupt nicht da. In der zweiten Halbzeit waren wir etwas präsenter, aber das Spiel wurde auch dadurch deutlich wilder. Wir haben ein bisschen mehr riskiert, würde ich sagen, aber wir haben auch mehr Fehler gemacht, dadurch noch mehr zugelassen. Am Ende des Tages müssen wir so ehrlich sein und sagen, dass wir mit dem 1:0 noch gut bedient sind", sagte Joshua Kimmich nach der Partie.

Wer das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League live zeigt und überträgt sowie alle wichtigen Informationen zur Ausgangslage sowie dem Kader und Aufstellungen, findet Ihr im folgenden Artikel.

© getty Leroy Sane und der FC Bayern brauchen nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel gegen Villarreal eine Leistungssteigerung im Rückspiel zuhause.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Villarreal im Champions-League-Viertelfinale heute live im TV und Livestream?

In der vergangenen Woche zeichnete DAZN für die Übertragung der Champions-League-Partie verantwortlich. Am heutigen Dienstag ist es anders.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Villarreal im Champions-League-Viertelfinale heute live im Free-TV?

Weiterhin gilt jedoch, dass es keine Übertragung im Free-TV geben wird. DAZN und Amazon halten in Deutschland die Rechte an der Champions League.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Villarreal im Champions-League-Viertelfinale heute live im Pay-TV?

Amazon Prime zeigt und überträgt das Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und Villarreal live im TV. Die Übertragung beginnt ab 20 Uhr. Dann begrüßt Euch Moderator Sebastian Hellmann.

Das Pay-TV-Angebot könnt Ihr mit einem Amazon Fire TV, dem Fire TV Stick sowie über das Fire Tablet abrufen. Dafür benötigt Ihr ein Abo. Dieses kostet entweder 7,99 Euro im Monat oder 69 Euro im Jahr.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Villarreal im Champions-League-Viertelfinale heute live im Livestream?

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Übertragung im Livestream zu verfolgen. Der wird ebenfalls von Amazon Prime bereitgestellt und ist kostenpflichtig. Es gelten die gleichen Gebühren wie gerade beschrieben.

Die Amazon Prime Video App könnt Ihr über Geräte mit iOS oder Android, Smart-TVs, Streaming Media Player oder Spielekonsolen abrufen. Auch der Abruf im Browser über den PC und Laptop ist selbstverständlich mit einem Abo möglich.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Villarreal im Champions-League-Viertelfinale heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: Champions League

Runde: Viertelfinale, Rückspiel

Viertelfinale, Rückspiel Ergebnis Hinspiel: 0:1

0:1 Datum: 12. April 2022

Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Allianz Arena (München)

Allianz Arena (München) Übertragung: AmazonPrime

Champions League: Viertelfinale im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Ergebnis Hinspiel 12. April 2022 21 Uhr Real Madrid FC Chelsea 3:1 12. April 2022 21 Uhr FC Bayern München FC Villarreal 0:1 13. April 2022 21 Uhr Atletico Madrid Manchester City 0:1 13. April 2022 21 Uhr FC Liverpool Benfica Lissabon 3:1

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Villarreal im Champions-League-Viertelfinale heute live im TV und Livestream? So kommt der FCB weiter ins Halbfinale

Durch die Pleite in Villarreal benötigen die Münchner nun unbedingt einen Sieg, um weiterzukommen. Ein Unentschieden und eine Niederlage würden das Ausscheiden bedeuten.

Bei einem Sieg mit einem Tor Unterschied würde es in die Verlängerung gehen, da die Auswärtstorregel abgeschafft wurde. Diese gilt auch nicht in der Verlängerung. Sollte der Bayern-Sieg nach gegebenenfalls 120 Minuten nur ein Tor betragen, müsste ein Elfmeterschießen über das Weiterkommen entscheiden.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Villarreal im Champions-League-Viertelfinale heute live im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Selbstverständlich könnt Ihr das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League auch bei SPOX verfolgen. Wir haben wie immer zu allen CL-Partien einen ausführlichen Liveticker im Programm.

Champions League: Termine in der Saison 2021/22

Runde Datum Anpfiff Ort Halbfinale, Hinspiele 27./28. April 2022 21 Uhr - Halbfinale, Rückspiele 4./5. Mai 2022 21 Uhr - Finale 28. Mai 2022 21 Uhr Stade de France (Paris)

© getty Bayern München muss im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr) gegen den FC Villarreal auf Verteidiger Niklas Süle verzichten.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Villarreal im Champions-League-Viertelfinale heute live im TV und Livestream? Personal, Kader, voraussichtliche Aufstellungen

Wie im Hinspiel muss der FC Bayern auf Niklas Süle verzichten. Der Abwehrspieler ist krank und wird mindestens noch eine Woche fehlen. Das gab Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Montag bekannt.

Dagegen kehrt Lucas Hernandez in den Kader des Rekordmeisters zurück. Der Franzose musste beim Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag passen. Weiterhin nicht mit dabei sind die verletzten Corentin Tolisso, Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr.

Im Gegensatz zum Hinspiel wird es aller Voraussicht nach eine Änderung geben. Leon Goretzka wird vermutlich in der Anfangsformation stehen. Jamal Musiala wird dafür auf den rechten Flügel ausweichen. Leidtragender dürfte Serge Gnabry sein, der zusammen mit Leroy Sane auf der Bank Platz nehmen wird.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Villarreal im Champions-League-Viertelfinale heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Musiala, Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Musiala, Müller, Coman - Lewandowski Villarreal: Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Estupinan - Lo Celso, Capoue, Parejo, Coquelin - Gerard, Danjuma

