Heute steht die zweite Hälfte der Champions-League-Viertelfinal-Hinrunde an. Wie Ihr beide Begegnungen live im TV und Livestream schauen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Die Viertelfinal-Hinrunde in der Champions League wurde gestern offiziell mit den ersten beiden Partien eröffnet. Manchester City bezwang Atletico Madrid mit 1:0. Außerdem setzte sich der FC Liverpool mit 3:1 gegen Benfica Lissabon durch.

Zwei Hinspiele wurden absolviert, fehlen also noch weitere zwei. Diese steigen am heutigen Mittwoch (6. April). Der FC Bayern München ist um 21 Uhr zu Gast beim FC Villarreal aus Spanien. Parallel dazu bekommt es der amtierende Champions-League-Sieger FC Chelsea zuhause mit Real Madrid zu tun.

Die Viertelfinal-Rückspiele sind für den 12. und den 13. April geplant.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele im Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Gestern sah die Übertragungssituation folgendermaßen aus: DAZN übertrug Manchester City gegen Atletico Madrid, Amazon Prime hingegen Benfica gegen den FC Liverpool. Da Amazon Prime jedoch nur Spiele am Dienstag zeigt, übernimmt DAZN heute beide Viertelfinal-Hinspiele. Wer also entweder Villarreal vs. FC Bayern oder FC Chelsea vs. Real Madrid schauen möchte, braucht Zugang zum Streamingdienst.

Die Übertragung von Villarreal vs. FC Bayern beginnt um 20.30 Uhr, die von Chelsea vs. Real Madrid um 21 Uhr, also unmittelbar vor Anpfiff. Die, die beide Spiele den ganzen Abend lang im Auge behalten möchten, haben dank DAZN auch die Möglichkeit, die Konferenz zu schauen. Diese beginnt um 20.41 Uhr.

Ihr liebt Fußball? Dann ist DAZN genau der richtige Anbieter für Euch. Neben der Champions League bietet das "Netflix des Sports" nämlich auch zahlreiche andere hochklassige Bewerbe an, unter anderem Spiele der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division und auch Länderspiele.

Aber auch Fans anderer Sportarten kommen mit dem DAZN-Abonnement auf ihre Kosten. US-Sport, Darts, MMA, Boxen, Wrestling, Tennis, Handball und noch vieles mehr steht in Form von Livestreams auf der Plattform zum Angebot.

Das Abo kostet monatlich 29,99 Euro. Für die Jahresvariante fallen 274,99 Euro an.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele im Viertelfinale heute im Liveticker

Außerdem gibt es zu beiden Spielen heute auch Liveticker, mit der Ihr das Spielgeschehen live verfolgen könnt. Diese findet Ihr bei SPOX auf der Website vor.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Villarreal und dem FC Bayern München.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid.

Champions League, Viertelfinale: Die Hinspiele im Überblick

Datum Anpfiff Heim Ergebnis Auswärts 05. April 2022 21 Uhr Manchester City 1:0 Atletico Madrid 05. April 2022 21 Uhr Benfica Lissabon 1:3 FC Liverpool 06. April 2022 21 Uhr FC Chelsea -:- Real Madrid 06. April 2022 21 Uhr FC Villarreal -:- FC Bayern München

Champions League, Viertelfinale: Die Rückspiele im Überblick