Auftakt ins Halbfinale der Champions-League-Saison 2021/22. Im ersten Spiel der Runde der letzten Vier treffen Manchester City und Real Madrid aufeinander. Wo Ihr das Match im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

In einer Neuauflage des Champions League-Achtelfinals von 2020 stehen sich heute Manchester City und Real Madrid gegenüber. Damals behielten die Citizens dank zweier Siege (jeweils 2:1) das bessere Ende für sich. Und auch heute wird das Team von Trainer Pep Guardiola leicht favorisiert in die Begegnung gehen.

Dass die Blancos auf der anderen Seite aber ebenso nicht zu unterschätzen sind, bewies man bereits im Achtelfinale gegen PSG sowie im Viertelfinale gegen den FC Chelsea.

Manchester City vs. Real Madrid, Übertragung: Halbfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: Halbfinale, Hinspiel

Halbfinale, Hinspiel Datum: Dienstag, 26. April

Dienstag, 26. April Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Etihad Stadium in Manchester

© imago images / PA Images Der überragende Mann: Zwei Tore sowie einen Assist steuerte Gabriel Jesus im 2020er Achtelfinale zu den beiden Siegen über Real Madrid hinzu.

Manchester City vs. Real Madrid, Übertragung: Halbfinale der Champions League heute live im TV und Livestream

So wie an jedem der bisherigen Champions-League-Spieltage, wird auch in dieser Woche wieder ein Dienstagsmatch vom Streamingdienst Amazon Prime übertragen. Dieser Fall tritt heute bei der Partie zwischen Manchester City und Real Madrid ein. Alle notwendigen Informationen zum Abonnement und den Übertragungszeiten, gibt's nachfolgend.

Manchester City vs. Real Madrid, Übertragung: Halbfinale der Champions League heute im Livestream

Um die Partie im Livestream verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement des Amazon-Services Prime. Ein solches ist derzeit zum Preis von 7,99€ pro Monat erhältlich. Günstiger wird es allerdings, wenn Ihr Euch gleich von Beginn an für den Jahrestarif entscheidet. In diesem Fall wird lediglich ein einmaliger Betrag von 69€ fällig. Neben den Spielen der UEFA Champions League haben Prime-Kunden noch eine Reihe weiterer Vorteile. Dazu zählen: Exklusive Rabatte, schnellere und kostenlose Lieferung fast aller Amazon-Artikel, Zugriff auf über zwei Millionen Songs, Podcasts und Hörbücher, etc.

Das hat Euch überzeugt? Dann könnt Ihr über diesen Link direkt Eure Mitgliedschaft abschließen.

Insofern Ihr bereits Kundin oder Kunde des Unternehmens seid, könnt Ihr Euch hier direkt zum entsprechenden Stream leiten lassen. Den Übertragungsstart hat man auf 20 Uhr datiert.

Manchester City vs. Real Madrid, Übertragung: Halbfinale der Champions League heute live im TV

Da es sich bei PrimeVideo um einen reinen Streamingdienst handelt, wird es keinerlei Übertragungen im linearen Fernsehen geben. Um das Spiel nun aber dennoch auf dem TV-Gerät sehen zu können, gibt es einige Tipps und Tricks. Hier findet Ihr diese.

Manchester City vs. Real Madrid, Übertragung: Halbfinale der Champions League heute im Liveticker bei SPOX

Natürlich bieten auch wir von SPOX wieder einen Liveticker zur Partie an. Wer also kein Prime-Abonnent ist, unterwegs sein wird oder sich das Spiel aus sonstigen Gründen nicht live anschauen kann, hat hier die perfekte Alternative gefunden. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Manchester City vs. Real Madrid

Manchester City vs. Real Madrid, Übertragung: Halbfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Walker, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko - De Bruyne, Rodrigo, Bernardo Silva - Mahrez, Foden, Sterling

Ederson - Walker, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko - De Bruyne, Rodrigo, Bernardo Silva - Mahrez, Foden, Sterling Real Madrid: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Alaba, F. Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Fede Valverde, Benzema, Vinicius Junior

Manchester City vs. Real Madrid, Übertragung: Halbfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Wege beider Teams ins Halbfinale