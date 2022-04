Im Viertelfinale der Champions League ist Benfica Lissabon heute zu Gast beim FC Liverpool. Alle Informationen zu der Übertragung des Spiels und wo Ihr das Viertelfinal-Rückspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Liverpool, der Champions League-Sieger von 2019, hat sich mit einem 3:1-Sieg im Hinspiel eine gute Ausgangslage für das heutige Rückspiel gegen Benfica geschaffen. Erreicht das Team von Jürgen Klopp heute das Halbfinale der Königsklasse?

Liverpool vs. Benfica, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Liverpool und Benfica findet am heutigen Mittwochabend, den 13. April, statt. Der Anstoß des Spektakels erfolgt heute im altehrwürdigen Anfield Stadium in Liverpool um 21.00 Uhr.

Mit einer souveränen Leistung gewann Liverpool das Hinspiel gegen Benfica mit 3:1. Trotz eines schweren Platzers von Innenverteidiger Ibrahima Konate, konnte das Team rund um Mohamed Salah und Sadio Mane die Partie weitestgehend dominieren. Dass sich das Team von Jürgen Klopp schon seit Wochen in Topform befindet, zeigte auch das Duell in der Premier League am vergangenen Wochenende gegen Manchester City. Die aktuell vielleicht besten Teams der Welt lieferten sich ein Duell der Extraklasse, das mit einem 2:2-Unetschieden endete.

Benfica hingegen konnte seine Generalprobe am vergangen Wochenende in der Liga mit einem 3:1-Sieg erfolgreich gestalten. Dennoch liegt Lissabon in der Liga schon weit abgeschlagen auf Platz drei in der Tabelle. Dass Benfica dennoch über eine große Qualität verfügt, musste im Achtelfinale der Champions League Ajax Amsterdam erfahren, die in dem Duell schlussendlich den Kürzeren zogen. Einen 1:3-Rückstand heute Abend im Anfield Stadium in Liverpool aufzuholen ist dennoch ein äußerst schwieriges Unterfangen.

Liverpool vs. Benfica, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson - Fabinho - N. Keita, Thiago - Salah, Diogo Jota, Luis Diaz

Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson - Fabinho - N. Keita, Thiago - Salah, Diogo Jota, Luis Diaz Benfica: Vlachodimos - Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo - Weigl, Taarabt - Rafa, Goncalo Ramos, Everton - Darwin

Liverpool vs. Benfica, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt am heutigen Abend die Partie zwischen Liverpool und Benfica exklusiv im TV und Livestream. Ab 21.00 Uhr seht Ihr auf DAZN 2 heute die Champions League-Partie live und in voller Länge. Das Spiel kommentieren für DAZN am heutigen Abend Uli Hebel und Ralph Gunesch.

Liverpool vs. Benfica, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Liverpool vs. Benfica, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute im Liveticker

Das Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Liverpool und Benfica Lissabon könnt Ihr am heutigen Abend auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. Mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Spielszene. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

