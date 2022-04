Champions League Finale 2022: Termin, Datum, Ort, Übertragung im TV und Livestream - alle Informationen zum Endspiel

Mit dem heutigen Auftakt ins Halbfinale der Champions League wird es höchste Zeit, einen etwas langfristigeren Blick zu wagen. In diesem Artikel haben wir Euch alle notwendigen Informationen zum Finale, vom Termin über den Spielort bis hin zur Übertragung, zusammengefasst.

Nur noch zwei Spieltage trennen uns vom großen Endspiel der aktuellen Champions League-Saison. Höchste Zeit also, einen ersten Blick darauf zu werfen. Wann findet das Finale statt? Wo wird es ausgetragen? Welche Teams können sich noch dafür qualifizieren? Welche Anbieter werden eine Übertragung bereitstellen? All diese Fragen und noch vieles mehr beantworten wir im folgenden.

Champions League Finale 2022: Termin, Datum, Ort

Genau 364 Tage nach dem glorreichen Champions League-Finalsieg vom FC Chelsea mit Torschütze Kai Havertz soll die Trophäe neu vergeben werden. Der Tag fällt somit auf Samstag, den 28. Mai. Der Anpfiff wurde, ebenso wie bei all den anderen Spielen in der K.o-Phase auf 21 Uhr datiert.

Als Austragungsort soll das Stade de France in Paris dienen. Dass das Endspiel der Königsklasse tatsächlich in diesem Stadion stattfinden soll, war lange unklar. Schließlich erwarb zunächst die Stadt München den Zuschlag für das Spiel, ehe die UEFA den Austragungsort aufgrund der Corona-Situation nach St. Petersburg verlegte. Wegen des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine waren die Verantwortlichen im März jedoch noch einmal zur Korrektur gezwungen und so einigte man sich letzten Endes auf Frankreichs Hauptstadt Paris.

Zertrümmerte Nase und Polizei-Einsatz: Das größte Skandalspiel der Champions League © getty 1/25 Am Mittwochabend ging es nach Schlusspfiff der Champions-League-Partie zwischen Atletico Madrid und Manchester City ordentlich zur Sache. Leider nicht die erste Keilerei zwischen zwei Teams. Wir präsentieren Euch eine Auswahl weiterer Eklats. © imago images 2/25 MANCHESTER UNITED - FC ARSENAL: An diesem 24. Oktober 2004 verloren die Gunners erstmals nach zuvor 49 unbesiegten Partien. Nach dem Spiel kam es im Kabinengang zu einem Gerangel und der sogenannten "Schlacht am Buffet". Mittendrin: Cesc Fabregas. © imago images 3/25 Der Spanier verriet 13 Jahre später, dass er ein Stück Pizza geworfen und dabei United-Coach Ferguson an der Wange getroffen hat. Auslöser war ein umstrittenes Elfmeter-Tor von Ruud van Nistelrooy, der danach Arsenal-Trainer Arsene Wenger provozierte. © imago images 4/25 Wenger stürmte daraufhin auf Ferguson zu, das Unheil nahm seinen Lauf. So erinnert sich Fabregas: "Ich ging mit meinem Pizzastück aus der Kabine raus, um zu sehen, was los ist. Auf einmal sah ich, dass sich Sol Campbell, Rio Ferdinand, Martin Keown, ... © imago images 5/25 ...eigentlich jeder mit jedem schlug. Ich wusste nicht, wie ich eingreifen sollte und warf einfach mit der Pizza. Auf einmal sah ich, wen ich getroffen hatte, dabei hatte ich das nicht gewollt. Ich entschuldige mich, Sir Alex." © imago images 6/25 FC VALENCIA - WERDER BREMEN: Am 7. Dezember 2004 gewann der SVW in der CL-Gruppenphase durch zwei späte Tore von Nelson Valdez mit 2:0 im Mestalla. Valencias Miguel Angel Angulo sah in der Schlussminute Rot. © imago images 7/25 Die Gemüter erhitzt hatte nach Angaben der Ches der Bremer Jubel nach dem 1:0, als Valdez einen Golfspieler imitierte und Ivan Klasnic für ihn die Eckfahne anhob. Angulo spuckte Richtung Valdez, von den Tribünen flogen Wurfgeschosse auf den Platz. © imago images 8/25 Die spanische Presse klagte an, Tim Borowski habe dem Publikum den Stinkefinger gezeigt. Er wurde von Valencia-Spielern über den Platz gejagt. Carlos Marchena: "Die Bremer ließen jeden Respekt vor dem Publikum fehlen. Das darf man nicht tolerieren." © imago images 9/25 FC ARSENAL - MANCHESTER UNITED: Schon vor dem Anpfiff am 1. Februar 2005 gerieten Roy Keane und Gunners-Kapitän Patrick Vieira nach einem Streit zwischen dem Franzosen und Gary Neville aneinander. Keane stellte Vieira zur Rede. © imago images 10/25 2019 hat Darren Fletcher erzählt, was geschehen war: "Ich hörte, wie Gary in die Kabine gekommen ist und gesagt hat, dass ein paar Jungs von Arsenal ihn im Tunnel beleidigt hätten." Keane habe sich dann auf eigene Faust für eine Reaktion entschieden. © imago images 11/25 Fletcher: "Plötzlich legt sich Roy im Spielertunnel heftig mit Vieira an. Wenn man sich die Bilder anschaut, sieht es nicht so aus, als ob Roy die Kontrolle habe. Man sieht, dass die Arsenal-Spieler fast zu Vieira sagen, dass er es sein lassen soll." © getty 12/25 Die Streithähne konnten am Ende getrennt und beruhigt werden. "Wir hätten ihn unterstützt, ganz egal, wobei. Und keiner von uns hätte ihn zurückgehalten. Niemals. Wir wussten aber, dass er cool und ruhig bleiben wird", sagte Fletcher. United siegte 4:2. © imago images 13/25 FC VALENCIA - INTER MAILAND: Am 6. März 2007 zogen die Ches mit einem 0:0 ins CL-Viertelfinale ein, dennoch kam es nach Abpfiff zu einer Massenschlägerei. Carlos Marchena bekam sich mit Inter-Verteidiger Nicolas Burdisso in die Haare. © imago images 14/25 Spieler beider Mannschaften stürmten herbei und gingen mit Fausthieben und Fußtritten aufeinander los. Dabei zertrümmerte Valencias David Navarro Inter-Verteidiger Nicolas Burdisso mit einem Faustschlag die Nase. © imago images 15/25 Der Schläger ergriff die Flucht, wurde von mehreren Inter-Spielern verfolgt, schlug Haken wie ein Hase und konnte sich in die Umkleidekabine retten. Ein Masseur, der sich den Italienern entgegengestellt hatte, wurde zu Boden geschlagen. © imago images 16/25 In den Katakomben fand die Prügelei eine Fortsetzung. Mehrere Inter-Fußballer versuchten, auf der Jagd nach Navarro in die Kabine der Valencianer zu gelangen. Spanische Polizisten bildeten eine Trennwand und konnten die Streithähne auseinander bringen. © imago images 17/25 Unter anderem hatte Luis Figo versucht, den Polizei-Riegel vor der Valencia-Kabine zu durchbrechen. Das wohl skandalträchtigste Spiel der CL-Geschichte ging unter dem Namen "die Schlacht vom Mestalla" in die Historie des Wettbewerbs ein. © imago images 18/25 Die "Schlacht" hatte harte Konsequenzen: Navarro wurde für sieben Monate, Burdisso und Maicon für sechs Partien, Valencias Marchena für vier, Inters Cordoba für drei und Julio Cruz für zwei Spiele gesperrt. © imago images 19/25 OLYMPIQUE MARSEILLE - OLYMPIQUE LYON: Dieser Olympico am 18. März 2018 war besonders heiß, weil beide Teams um den letzten verbliebenen CL-Quali-Platz kämpften. OL gewann durch ein Tor von Memphis Depay in der letzten Minute mit 3:2. © imago images 20/25 Dann ging es los: Bei einem letzten Freistoß griff Marseilles Adil Rami Marcelo hinter dem Rücken des Schiedsrichters an. Da artete es noch nicht aus, doch kurz darauf zeigte der Lyon-Verteidiger auf dem Weg in die Kabine die Rückseite seines Trikots. © imago images 21/25 Das brachte das Fass zum Überlaufen. Besonders Rami war wütend und musste von Teamkollegen zurückgehalten werden. Weitere Spieler beteiligten sich an der Auseinandersetzung, die sich zu einer Massenschlägerei entwickelte. Die Szene war unübersichtlich. © imago images 22/25 Die Disziplinarkommission der Ligue 1 entschied: 2 Spiele Sperre auf Bewährung für Marcelo, 3 Spiele Sperre für Rami und Lyons Anthony Lopes. Die untere Südtribüne im OM-Stadion wurde für ein Spiel gesperrt und beide Vereine mussten 10.000 Euro zahlen. © getty 23/25 GREMIO - INTERNACIONAL: Am 13. März 2020 trafen zum ersten Mal überhaupt die beiden Teams aus Porto Alegre in der Copa Libertadores aufeinander. Das Spiel endete 0:0 - aber nach insgesamt 8 Roten Karten erst nach 106 Minuten. Was war passiert? © getty 24/25 Ein Gerangel zwischen den Spielern Moises und Pepe löste eine Schlägerei aus, die der Schiri unter Kontrolle zu bringen versuchte. Das schien zu klappen, doch dann flogen erneut die Fetzen und Auswechselspieler und Betreuer mischten sich ein. © getty 25/25 Die Folge: gleich mehrere Rudelbildungen auf dem gesamten Platz. Als sich die Gemüter beruhigten, zückte Schiedsrichter Rapallini die Karten - sechs für Spieler auf dem Feld und je eine für Auswechselspieler beider Mannschaften.

Champions League Finale 2022: Übertragung im TV und Livestream

Mit dem öffentlich-rechtlichen Sender ZDF und dem Streamingdienst DAZN werden sich gleich zwei Anbieter der Übertragung des Endspiels annehmen. Im folgenden klären wir, wie Ihr darauf zugreifen könnt.

Champions League Finale 2022: Übertragung im Free-TV

Wer sich das Match also im kostenlosen Fernsehen zu Gemüte führen will, der braucht lediglich den Kanal ZDF einzuschalten. Wann genau die Ausstrahlung beginnen wird, ist derzeit noch unklar. Ebenso steht die Information zum Moderationsteam noch aus. Sobald es dazu jedoch neue Erkenntnisse gibt, werden diese hier zu finden sein.

Alternativ dazu, könnt Ihr die Begegnung auch auf einem der linearen DAZN-Sender verfolgen. Um auf diese zuzugreifen, müsst Ihr in Besitz des speziellen geradlinigen Abonnements des Unternehmens sein, welches derzeit zum Preis von nur 12,99€ pro Monat erhältlich ist. Alle weiteren Infos, gibt's hier.

Champions League Finale 2022: Übertragung im kostenlosen Livestream

Um das Spiel im kostenfreien Stream zu sehen, müsst Ihr lediglich die ZDF-Mediathek besuchen. Hier läuft das gesamte Liveprogramm synchron und parallel zum Fernsehen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dahin.

Darüber hinaus bietet mit DAZN auch der Hauptlizenzinhaber selbst das Spiel an. Hier geht's direkt zur Stream-Übersicht auf der Website.

Ihr habt noch kein DAZN-Abo? Wenn Ihr Euch von nun an nicht mehr das größte Sportangebot Deutschlands entgehen lassen wollt, dann klickt auf diesen Link.

