Der FC Bayern München bestreitet heute gegen den FC Villarreal das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League. SPOX zeigt Euch, welcher Schiedsrichter das Spiel leiten wird.

Tag zwei der Viertelfinal-Hinrundenspiele in der Champions League: Neben der Partie FC Chelsea vs. Real Madrid findet parallel dazu um 21 Uhr auch das Duell zwischen dem FC Villarreal und dem FC Bayern München, dem einzigen deutschen Verein, der noch im Turnier ist, statt. Gespielt wird im Estadio de la Ceramica (Villarreal).

Es ist das insgesamt dritte Aufeinandertreffen mit dem gelben U-Boot. In der Gruppenphase der Saison 2011/12 traten die beiden Klubs zweimal gegeneinander an. In beiden Spielen gingen die Münchner als Sieger vom Platz - einmal mit 3:1, einmal mit 2:0.

Welches Schiedsrichterteam wird für das heutige Hinspiel zwischen dem FC Villarreal und Bayern München eingesetzt? SPOX sagt es Euch.

FC Bayern München: Schiedsrichter im Viertelfinale der Champions League gegen Villarreal

Das Schiedsrichterteam für das Viertelfinal-Hinspiel zwischen Villarreal und dem FC Bayern kommt größtenteils aus England und wird von Anthony Taylor angeführt. Der Unparteiische ist ein Mann mit Erfahrung, seit 2013 darf er sich FIFA-Schiedsrichter nennen. Zudem ist es sein vierter Einsatz in der aktuellen Champions-League-Saison. Bei der Europameisterschaft 2021 pfiff der 43-Jährige drei Spiele, darunter auch das Gruppenspiel zwischen Portugal und Deutschland.

© getty Anthony Taylor war bei der EM im Sommer für drei Spiele verantwortlich.

Taylor wird an den Seitenlinien von seinen Assistenten Gary Beswick und Adam Nunn unterstützt. Vierter Offizieller ist der Grieche Anastasios Sidiropoulos. Video Assistent und VAR-Assistent sind dann wieder Engländer - Stuart Attwell und Craig Pawson.

Name Herkunft Rolle im Schiedsrichterteam Anthony Taylor England Schiedsrichter Gary Beswick England Assistent Adam Nunn England Assistent Anastasios Sidiropoulos Griechenland Vierter Offizieller Stuart Attwell England Video-Assistent Craig Pawson England VAR-Assistent

FC Bayern München: Schiedsrichter im Viertelfinale der Champions League gegen Villarreal - Voraussichtliche Aufstellungen

Villarreal: Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Alfonso Pedraza - Capoue, Parejo - Yeremy, Lo Celso - Gerard, Danjuma

Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Alfonso Pedraza - Capoue, Parejo - Yeremy, Lo Celso - Gerard, Danjuma FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Süle, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

FC Bayern München: Schiedsrichter im Viertelfinale der Champions League gegen Villarreal - Wichtigste Infos

Der Weg des FC Bayern ins Viertelfinale der Champions League ging über den FC Salzburg, der im Achtelfinale den Münchnern gegenüberstand. Im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden, im Rückspiel zerlegte der FCB den österreichischen Serienmeister dann jedoch mit 7:1.

Villarreal hatte dagegen mehr Schwierigkeiten gegen Juventus. Nach dem 1:1 im Hinspiel gewannen die Spanier das Rückspiel zwar mit 3:0, das erste der drei Tore fiel jedoch erst in der letzten Viertelstunde.

Begegnung: FC Villarreal - FC Bayern München

FC Villarreal - FC Bayern München Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: Viertelfinale (Hinspiel)

Viertelfinale (Hinspiel) Datum: 06. April 2022

06. April 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Estadio de la Ceramica (Villarreal)

Estadio de la Ceramica (Villarreal) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League, Viertelfinale: Die Hinspiele im Überblick

Datum Anpfiff Heim Ergebnis Auswärts 05. April 2022 21 Uhr Manchester City 1:0 Atletico Madrid 05. April 2022 21 Uhr Benfica Lissabon 1:3 FC Liverpool 06. April 2022 21 Uhr FC Chelsea -:- Real Madrid 06. April 2022 21 Uhr FC Villarreal -:- FC Bayern München

