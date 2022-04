Es ist soweit! Für den FC Bayern München beginnt am heutigen Tage das Champions League-Viertelfinale. Wo das Match gegen den FC Villarreal live im TV und Livestream übertragen wird und ob es einen kostenfreien Übertragungsweg gibt, erfahrt Ihr hier.

Als einfachstes Los betitelten viele Medien den heutigen Gegner der Bayern im Vorfeld des Viertelfinal-Hinspiels. Doch ob sich das auch wirklich als zutreffend erweist, müssen die Münchner am Abend erst einmal unter Beweis stellen. Schließlich waren die Spanier in dieser Saison gleich gegen mehrere internationale Schwergewichte siegreich. Zuletzt überraschte das Team aus Ostspanien, indem man den italienischen Rekordmeister Juventus Turin mit 0:3 aus der eigenen Arena fegte.

Doch auch die Bayern auf der anderen Seite scheinen in guter Verfassung. Nach wochenlanger Inkonstanz, insbesondere in der Bundesliga, scheint das Team nun wieder seinen Rhythmus gefunden zu haben: Seit der herben Niederlage in Bochum (2:4) Mitte Februar haben die Münchner keine Partie mehr verloren.

Zudem hat Julian Nagelsmann für den Kader wieder mehr Optionen. Mit Leon Goretzka und Davies verfügt der Kader nun wieder über zwei Spieler, die die Bayern-Maschinerie schneller und torgefährlicher machen können.

FC Bayern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Villarreal

Wie schon in den vergangenen Runden besitzt der Streamingdienst DAZN auch diesmal wieder die exklusiven Übertragungsrechte aller Mittwochsspiele. Damit ist klar: Eine Übertragung zum Match zwischen dem FC Bayern München und dem FC Villarreal wird nicht im Free-TV und kostenlosen Livestream zur Verfügung.

So seht Ihr das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Villarreal im Livestream

Um die Partie im Livestream zu sehen, benötigt Ihr also ein DAZN-Abonnement. Ein solches ist nach der Preisanpassung im Januar zu verschiedenen Konditionen erhältlich. Im folgenden erhaltet Ihr einen Überblick über die Angebote:

Preis pro Monat: 29,99€

29,99€ Preis pro Monat im Jahrestarif: 24,99€

24,99€ Preis pro Jahr (einmalig): 274,99€

Neben dem Großteil aller Champions League-Spiele beinhaltet das Programmangebot des Senders noch eine Vielzahl weiterer Sportevents. Dazu zählen unter anderem alle Freitags- und Sonntagsspiele der 1. Bundesliga sowie jede Menge Spiele verschiedenster amerikanischer Sportligen wie der NFL, NBA und sogar UFC. Über diesen Link könnt Ihr direkt das Abo abschließen, das am Besten zu Euch passt.

Wenn Ihr bereits ein Kunde von DAZN seid, könnt Ihr heute ab 20.30 Uhr ganz bequem den entsprechenden Stream aufrufen. Mit den Moderatoren Alex Schlüter und Daniel Herzog, Kommentator Jan Platte sowie Experte Sandro Wagner steht auch eine altbewährtes Team zur Seite.

So seht Ihr das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Villarreal im TV

Um das Match im linearen Fernsehen zu verfolgen, wird ein Receiver entweder der Marke GigaTV oder Sky Q vorausgesetzt. In beiden Fällen könnt Ihr das "geradlinige" Abonnement zu vergünstigten Konditionen von nur 12,99€ pro Monat zu Eurem regulären Programm hinzubuchen. Zur Verfügung stehen Euch dann die beiden Kanäle DAZN1 und DAZN2. Alle weiteren Infos findet Ihr hier.

Wenn Ihr für all diese Voraussetzungen bereits gesorgt habt, seid Ihr nun mit nur noch einer Frage konfrontiert: Was wollt Ihr schauen? So wird ab 20.45 Uhr auf dem ersten Kanal die Konferenz der Partie zusammen mit der Begegnung zwischen Chelsea und Real Madrid gezeigt. Auf dem zweiten Sender seht Ihr ab 20.30 Uhr das Einzelspiel der Bayern.

FC Bayern heute live im Free-TV? Das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Villarreal live auf DAZN - Weitere Informationen zu DAZN

FC Bayern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Villarreal - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Villarreal: Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Alfonso Pedraza - Capoue, Parejo - Yeremy, Lo Celso - Gerard, Danjuma

Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Alfonso Pedraza - Capoue, Parejo - Yeremy, Lo Celso - Gerard, Danjuma FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Süle, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

FC Bayern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Villarreal - Der Liveticker bei SPOX

Längerfristige SPOX-Leser werden es bereits geahnt haben: Selbstverständlich bieten wir auch zu diesem Spiel einen Liveticker an. Wer also nicht die Möglichkeit haben sollte, die Begegnung live zu sehen, kann hier gerne einmal vorbeischauen.

Hier geht's zum Liveticker der Partie FC Bayern vs. FC Villarreal

FC Bayern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Villarreal - Die Spiele des Spieltags

Alle acht Partie beginnen jeweils um 21.00 Uhr.