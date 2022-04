FC Bayern München - Müller, Gnabry, Sane oder Kimmich: Welcher Bayern-Star enttäuschte am meisten?

Der FC Bayern München ist gegen Villarreal aus der Champions League ausgeschieden. Was zunächst überraschend klingt, hatte sich in den vergangenen Wochen jedoch bereits angedeutet. Zahlreiche Schlüsselspieler laufen schon länger ihrer Bestform hinterher. Doch wer ist die größte Enttäuschung im Bayern-Kader in letzter Zeit?

Hörte man Julian Nagelsmann in den vergangenen Wochen zu, so stieß man nicht selten auf das Wort "Peak", wenn der Trainer des deutschen Rekordmeisters über die aktuelle Form seiner Spieler sprach. Etliche seiner Spieler seien aktuell nicht auf ihrem "Peak", also weiter weg von ihrer Bestform als gewünscht.

Auffällig geworden war das spätestens und im besonders ausgeprägten Maße im Hinspiel des Viertelfinals bei Villarreal. Die spielerische Leichtigkeit, mit der die Nagelsmann-Truppe noch in der Hinrunde durch Champions League und Bundesliga pflügte, war längst dahin.

Das setzte sich sowohl gegen Augsburg in der Bundesliga als auch im Rückspiel gegen "das gelbe U-Boot" fort. Die Bayern dominierten, aber waren offensiv harmlos, unkreativ und am Ende auch defensiv wieder anfällig. Das Aus in der Runde der letzten Acht, es war nicht gänzlich unverdient.

Erneut waren Schlüsselspieler wie Thomas Müller, Joshua Kimmich oder Leroy Sane nicht an ihren "Peak" gekommen. Im Gegenteil. Doch sind sie dementsprechend die größten Enttäuschungen bei Bayern in den vergangenen, so holprigen und spielerisch schwachen Wochen? Oder enttäuschte Trainer Nagelsmann noch mehr mit unglücklichen, taktischen Kniffen, die nicht fruchteten? Oder aber ist es die Kaderzusammenstellung, die letztendlich enttäuschte? Hier wären auch Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic zu nennen.

Wir wollen von Euch wissen: Welcher Spieler oder Verantwortlicher war für Euch die größte Enttäuschung der vergangenen Wochen? Hier geht's zum Voting.