Am heutigen Abend starten die Viertelfinalspiele in der Champions League. Doch wo könnt Ihr die Partien heute live im TV und Livestream verfolgen? SPOX klärt auf.

Die Runde der letzten Acht startet am heutigen Tag in der Champions League. In der Königsklasse stehen heute die Duelle zwischen Manchester City und Atletico Madrid sowie Benfica Lissabon und dem FC Liverpool auf dem Programm. Doch welches Spiel könnt Ihr bei DAZN sehen und welche Partie wird heute von Amazon Prime übertragen?

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Seit dieser Saison teilen sich DAZN und Amazon Prime die Übertragungsrechte für die Champions League. Insgesamt 121 Champions League-Spiele zeigt DAZN in diesem Jahr live und in voller Länge im TV und Livestream. Amazon Prime hat sich die Übertragungsrechte für 16 Spiele in der diesjährigen Champions League-Saison gesichert.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Dieses Spiel zeigt DAZN

Das Spiel zwischen Manchester City und Atletico Madrid zeigt DAZN am heutigen Abend live und vollumfänglich ab 20.30 Uhr auf DAZN 1. Das DAZN-Team besteht heute aus Moderator Tobi Wahnschaffe und den Kommentatoren Michael Born und Ralph Gunesch. Als Reporter vor Ort ist Max Siebald im Einsatz. Um 21.00 Uhr erfolgt dann der Anpfiff der Partie.

Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN, um heute das Spiel zwischen Manchester City und Atletico Madrid live zu erleben. Ein Jahres-Abo kostet bei DAZN 274,99 Euro. Ihr könnt bei dem Streamingdienst auch ein Monats-Abo buchen, welches 29,99 Euro kostet. Neben der Champions League könnt Ihr bei DAZN unter anderem auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Ligue 1, die Serie A, die Primera Division, Tennis, Boxen, MMA, die NBA oder auch die NFL verfolgen.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Dieses Spiel zeigt Amazon Prime

Das Spiel zwischen Benfica Lissabon und dem FC Liverpool zeigt Amazon Prime heute exklusiv im Livestream. Die Vorberichte zum Spiel beginnen bei dem Streamingdienst am heutigen Abend um 20.00 Uhr. Ab 21.00 Uhr seht Ihr die Partie dort dann live und vollumfänglich. Das Spiel wird für Amazon Prime von Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes kommentiert.

Ein Abo kostet bei Amazon Prime 7,99 Euro im Jahr. Alternativ könnt Ihr auch ein Jahres-Abonnement abschließen, welches mit 69 Euro zur Buche schlägt. Einmalig könnt Ihr das Angebot von Amazon Prime auch kostenlos für einen Monat testen.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Die Spiele im Überblick

Manchester City vs. Atletico Madrid

Spiel: Viertelfinale der Champions League

Viertelfinale der Champions League Datum: 05. April

05. April Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Austragungsort: Etihad Stadium, Manchester

Etihad Stadium, Manchester Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Benfica Lissabon vs. FC Liverpool

Spiel: Viertelfinale der Champions League

Viertelfinale der Champions League Datum: 05. April

05. April Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Austragungsort: Estadio da Luz, Lissabon

Estadio da Luz, Lissabon Übertragung im Livestream: Amazon Prime

Amazon Prime Liveticker: SPOX

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Die Überragung im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr die beiden Begegnungen am heutigen Abend auch im Liveticker verfolgen. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Spielszene der Viertelfinalspiele.

