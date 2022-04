Benfica Lissabon vs. FC Liverpool, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League trifft der FC Liverpool heute auf Benfica Lissabon. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Es ist wieder Zeit für die Champions League! In dieser Woche steht die Hinrunde des Viertelfinals an. Eine von vier Paarungen bilden Benfica Lissabon und der FC Liverpool. Die beiden europäischen Topklubs treten am heutigen Dienstag, den 5. April, zum Hinspiel gegeneinander an. Wie die restlichen Viertelfinalduelle fängt auch das zwischen Benfica und Liverpool um 21 Uhr an. Gespielt wird im Estádio da Luz in Lissabon. Parallel zu Benfica vs. Liverpool treffen heute im Etihad Stadium Manchester City und Atletico Madrid aufeinander.

Nur eine der zwei Generalproben glückte am vergangenen Wochenende: Benfica, Tabellendritter der Primeira Liga, verlor am Freitag gegen Braga mit 2:3. Liverpool dagegen siegte am Samstag gegen den FC Watford mit 2:0 und bleibt damit weiterhin einen Punkt hinter Tabellenführer Manchester City.

© getty Mohamed Salah muss mit dem FC Liverpool gegen Benfica ran.

Benfica Lissabon vs. FC Liverpool, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream

Auch in der Viertelfinalrunde teilen sich der Streamingdienst DAZN und Amazon Prime die Dienstagsspiele untereinander auf. Die Mittwochsspiele hingegen sind komplett bei DAZN zu sehen.

Am heutigen Dienstag sieht die Verteilung der Übertragungsrechte so aus: DAZN zeigt Manchester City vs. Atletico Madrid, Amazon Prime überträgt Benfica Lissabon vs. FC Liverpool.

Wer also Jürgen Klopp und seine Mannschaft auf den portugiesischen Traditionsverein treffen sehen möchte, braucht einen Zugang zu Amazon Prime Video. Dafür ist lediglich ein Prime-Abonnement notwendig. Dieses erhaltet Ihr entweder für 7,99 Euro pro Monat oder für 69 Euro pro Jahr. In beiden Fällen habt Ihr die Möglichkeit, vor der ersten Zahlung das Angebot 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Amazon Prime zeigt zudem auch das Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und Villarreal, das am 12. April steigt.

Benfica Lissabon vs. FC Liverpool, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, das Hinspiel zwischen Benfica Lissabon und Liverpool heute live mitverfolgen zu können, bietet SPOX mit seinem ausführlichen Liveticker an. SPOX tickert bis Ende der Champions-League-Saison jedes einzelne Spiel, dadurch auch das Parallelspiel Manchester City vs. Atletico.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Benfica Lissabon und dem FC Liverpool.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Manchester City und Atletico Madrid.

Deutsche bei Liverpool: CL-Sieger, Torkrokodil und gescheitertes Talent © getty 1/17 Beim FC Liverpool spielten bisher acht Deutsche. Unter anderem das Torkrokodil, ein gescheitertes Talent und drei Champions-League-Sieger. Ein Überblick. © getty 2/17 Karl-Heinz Riedle (1997 bis 1999 - 76 Spiele, 15 Tore): Nachdem der Weltmeister von 1990 mit Borussia Dortmund die Champions League gewonnen hatte, wechselte er für 2,5 Millionen Euro nach Liverpool. © imago images 3/17 In seinen knapp zwei Jahren bei den Reds zählte der Stürmer meist zum Stammpersonal. Anschließend ließ Riedle seine Karriere beim damaligen Zweitligisten FC Fulham ausklingen. © imago images 4/17 Sean Dundee (1998 bis 1999 - 5 Spiele, 0 Tore): Zeitgleich mit Riedle kickte auch Dundee für die Reds. Geboren in Südafrika nahm er später die deutsche Staatsbürgerschaft an. Beim KSC zählte er zu den gefährlichsten Bundesliga-Stürmern … © getty 5/17 … und bekam in Anspielung auf den Film "Crocodile Dundee" den Spitznamen "Dundee, das Torkrokodil". In Liverpool setzte er sich aber nicht durch. Nach einigen Jahren in Stuttgart kehrte er nach Karlsruhe zurück. Heute ist Dundee als Berater tätig. © imago images 6/17 Dietmar Hamann (1999 bis 2006 - 283 Spiele, 11 Tore): Der Mittelfeldspieler avancierte zum erfolgreichsten Deutschen bei Liverpool. Beim Champions-League-Finale 2005 wurde er zur Halbzeit beim Stand von 0:3 eingewechselt … © imago images 7/17 … und half dann beim Sensations-Comeback mit. Abgesehen von der Königsklasse gewann er mit Liverpool auch den UEFA Cup und je zweimal den FA Cup und den League Cup. Nach weiteren Stationen in England beendete Hamann 2011 seine Karriere. © imago images 8/17 Markus Babbel (2000 bis 2004 - 73 Spiele, 6 Tore): Wie Hamann machte auch der Verteidiger Babbel seine ersten Schritte als Profi beim FC Bayern. In seinen drei Jahren bei Liverpool durfte er dann gemeinsam mit seinem Landsmann einige Titel bejubeln. © imago images 9/17 Zwischenzeitlich musste er wegen der Nervenkrankheit Guillain-Barre-Syndrom passen. Anschließend spielte Babbel noch drei Jahre beim VfB Stuttgart, ehe er 2007 Schluss machte. Seitdem arbeitet er als Trainer, zuletzt bei Western Sydney. © imago images 10/17 Christian Ziege (2000 bis 2001 - 32 Spiele, 2 Tore): Neben Hamann und Babbel stand mit Ziege für ein Jahr ein dritter Deutscher bei Liverpool unter Vertrag. Länger hielt er es anschließend beim Premier-League-Rivalen Tottenham aus. © imago images 11/17 Seit seinem Karriereende bei Borussia Mönchengladbach 2007 ist Ziege als Trainer tätig. Zunächst lange beim DFB, ehe Stationen auf Mallorca und in Thailand folgten. Derzeit beim österreichischen Drittligisten FC Pinzgau Saalfelden. © imago images 12/17 Samed Yesil (2012 bis 2015 - 2 Spiele, 0 Tore): 2011 holte der Stürmer mit Deutschland den dritten Platz bei der U17-WM, ein Jahr später wechselte er für 1,3 Millionen Euro von seinem Jugendklub Bayer Leverkusen nach Liverpool. © imago images 13/17 Auch aufgrund von Verletzungsproblemen erfüllte er die in ihn gesteckten Erwartungen aber nicht. Seit seinem Abschied war Yesil immer wieder vereinslos. Mittlerweile ist er 27 und spielt beim niederrheinischen Fünftligisten DJK Teutonia St. Tönis. © imago images 14/17 Emre Can (2014 bis 2018 - 167 Spiele, 14 Tore): Beim Champions-League-Sieg 2013 stand Can im Kader des FC Bayern. Nach einem Jahr in Leverkusen ging es 2014 für zwölf Millionen Euro nach Liverpool. © imago images 15/17 Titel holte er mit den Reds zwar keinen, dafür wurde sein Tor gegen Watford 2017 in England zum Tor des Jahres gewählt. Nach eineinhalb Jahren bei Juventus Turin zog Can im Januar 2020 zu Borussia Dortmund weiter. © imago images 16/17 Loris Karius (2016 bis heute - 49 Spiele, 0 Tore): Der einzige aktuelle deutsche Liverpool-Legionär erlangte wegen seiner zwei Fehler beim mit 1:3 verlorenen Champions-League-Finale 2018 gegen Real Madrid traurige Berühmtheit. © imago images 17/17 Seinen Stammplatz musste er dann abgeben, zuletzt wurde er unerfolgreich an Besiktas und Union Berlin verliehen. Der 28-Jährige spielt keine Rolle mehr in der Mannschaft von Jürgen Klopp, im Sommer läuft sein Vertrag aus.

Champions League, Viertelfinale: Die Hinspiele im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts 05. April 2022 21 Uhr Manchester City Atletico Madrid 05. April 2022 21 Uhr Benfica Lissabon FC Liverpool 06. April 2022 21 Uhr FC Chelsea Real Madrid 06. April 2022 21 Uhr FC Villarreal FC Bayern München

Champions League, Viertelfinale: Die Rückspiele im Überblick