Atletico Madrid und Manchester City bestreiten heute in der Champions League ihr Viertelfinal-Rückspiel. Wo Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt und alle weiteren Informationen zu der Champions League-Partie, liefern wir Euch hier.

Atletico Madrid vs. Manchester City mit dem DAZN-Abo live verfolgen!

Das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Atletico Madrid und Manchester City wird am heutigen Mittwoch, den 13. April, um 21.00 Uhr angepfiffen. Als Austragungsort des Spektakels dient heute das Wanda Metropolitano in Madrid, die Heimspielstädte von Atletico.

Viel wurde in den Medien über das Hinspiel zwischen Manchester City und Atletico Madrid gesprochen. Mit einer extrem defensiven Ausrichtung bestritt das Team von Diego Simeone das Viertelfinal-Hinspiel gegen den Rivalen aus England. Aufgrund dieser Taktik brachte Atletico im Hinspiel nicht einen Schuss auf das Tor von Manchester City - die Statistiker zählten insgesamt nur einen Torschuss für Madrid. Manchester City lief im Hinspiel permanent an auf das Tor von Jan Oblak, bis Kevin De Bruyne das Team von Pep Guardiola erlöste.

Mit einer ähnlichen Taktik am heutigen Abend in Manchester sind die Erfolgschancen auf das Weiterkommen von Atletico Madrid gering. Der FC Liverpool, der sich aktuell in hervorragender Form befindet, kam am vergangen Wochenende in der Premier League in Manchester nicht über ein 2:2 hinaus, zeigte aber dass das Team von Pep Guardiola defensiv durchaus verwundbar ist. Gelingt dem letztjährigen Champions-League-Finalisten Manchester City heute erneut der Einzug in das Halbfinale der Champions League oder triumphiert Atletico Madrid heute vor heimischen Publikum?

Atletico Madrid vs. Manchester City, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Viertelfinale Champions League

Viertelfinale Champions League Spiel: Atletico Madrid vs. Manchester City

Atletico Madrid vs. Manchester City Datum: 13. April

13. April Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Austragungsort: Wanda Metropolitano, Madrid

Wanda Metropolitano, Madrid Übertragung im TV und Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Atletico Madrid vs. Manchester City, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Atletico Madrid und Manchester City zeigt DAZN am heutigen Abend live und vollumfänglich im TV und Livestream. Ab 20.30 Uhr beginnen bei dem Streamingdienst heute die Vorberichte zum Spiel. Der Anpfiff des Spektakels erfolgt dann eine halbe Stunde später um 21.00 Uhr.

© getty Ilkay Gündogan ist ein wichtiger Bestandteil des Teams von Pep Guardiola. Er führt das Team im Hinspiel als Kapitän auf das Feld.

Die Sendung moderiert für DAZN heute Tobi Wahnschaffe. Als Kommentatoren sind Lukas Schönmüller und Experte Benny Lauth im Einsatz. Das DAZN-Team rundet Max Siebald als Reporter vor Ort ab. Mit Eurem Laptop im Browser oder DAZN-App könnt Ihr die Übertragung des Viertelfinal-Rückspiels heute ebenfalls live und vollumfänglich streamen.

Ein Abonnement beim Streamingdienst schlägt mit jährlichen 274,99 Euro zur Buche. Ein Monats-Abo, welches DAZN ebenfalls anbietet, kostet 29,99 Euro. Mit einem DAZN-Abo seht Ihr auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NFL, Tennis, MMA, Boxen und noch viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt.

Atletico Madrid vs. Manchester City, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Atletico Madrid vs. Manchester City, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Atletico Madrid: Oblak - Vrsaljko, Savic, Felipe, Reinildo - M. Llorente, Herrera, Koke, Carrasco - A. Correa, Joao Felix

Oblak - Vrsaljko, Savic, Felipe, Reinildo - M. Llorente, Herrera, Koke, Carrasco - A. Correa, Joao Felix Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Laporte, Joao Cancelo - De Bruyne, Rodrigo, Gündogan - Mahrez, Foden, Sterling

Atletico Madrid vs. Manchester City, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch die Partie zwischen Atletico Madrid und Manchester City heute in einem ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr keine Sekunde des Spiels verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Champions League: Die Sieger der vergangenen Jahre