Real Madrid vs. Paris Saint-Germain: In der Champions League kämpfen heute zwei Giganten um den Einzug ins Viertelfinale. Wer das Achtelfinal-Rückspiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erklären wir Euch in diesem Artikel.

Fußball-Fans dürfen sich am heutigen Mittwoch, den 9. März, auf ein absolutes Topspiel in der Champions League freuen. Mit Real Madrid und Paris Saint-Germain treffen nämlich zwei europäische Schwergewichte im Achtelfinal-Rückspiel aufeinander. Gespielt wird im Santiago Bernabéu in der spanischen Hauptstadt Madrid. Ab 21 Uhr rollt der Ball. Das gilt auch für die Partie Manchester City vs. Sporting, die ebenfalls heute stattfindet.

Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel geht PSG als leichter Favorit ins Spiel. In ihren jeweiligen nationalen Ligen traten am vergangenen Wochenende jedoch die Madrilenen überzeugender auf. Mit 4:1 bezwang der spanische Tabellenführer Real Sociedad, während die Pariser gegen den OGC Nizza ihre dritte Ligapleite (0:1) hinnehmen mussten.

Im Folgenden erklären wir Euch, wer Real Madrid vs. PSG heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. PSG heute live im TV und Livestream?

Für die Champions-League-Saison 2021/22 liegen die Übertragungsrechte bei DAZN und Amazon Prime. Den Großteil der Spiele zeigt jedoch DAZN. Auch Real Madrid gegen PSG gehört zu den Duellen, die der Streamingdienst anbietet. Die Vorberichterstattung geht um 20.30 Uhr los. Während der Übertragung bei DAZN kommt folgendes Team zum Einsatz:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Reporter vor Ort: Daniel Herzog

© getty Kylian Mbappe war im Hinspiel der Matchwinnner.

Weitere Fußballwettbewerbe, die man mit einem DAZN-Abo neben der Champions League schauen kann, sind unter anderem: Bundesliga, Primera Division, Serie A, Ligue 1, Nations League sowie nationale Pokale (Coppa Italia, Coupe de France, Carabao Cup usw.)

Aber auch in Sachen Sportarten ist das "Netflix des Sports" breit aufgestellt. Basketball (NBA), American Football (NFL), Tennis, Kampfsport (MMA und Boxen) oder Wintersport sind einige von vielen verschiedenen Sportarten, die es auf DAZN zu sehen gibt.

Wer das alles schauen möchte, braucht ein Abonnement. Die Kosten für dieses betragen 29,99 Euro pro Monat. Das Jahresabo ist mit einem Preis in Höhe von 274,99 Euro versehen.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. PSG heute live im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. PSG heute live im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Begegnung: Real Madrid - Paris Saint-Germain

Real Madrid - Paris Saint-Germain Wettbewerb: Champions League (Achtelfinale, Rückspiel)

Champions League (Achtelfinale, Rückspiel) Datum: 9. März 2022

9. März 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Santiago Bernabéu (Madrid)

Santiago Bernabéu (Madrid) Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. PSG heute live im TV und Livestream? - Das Topspiel im Liveticker

Eine weitere Alternative bietet SPOX mit seinem Liveticker an. So können auch diejenigen, die kein DAZN-Abo haben, das Duell live mitverfolgen. Wir halten Euch stets auf dem Laufenden und tickern auch - wenn es sein muss - ein potenzielles Elfmeterschießen. Darüber hinaus haben wir auch einen Liveticker zum Parallelspiel zwischen Manchester City vs. Sporting Lissabon parat.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Real Madrid vs. Paris Saint-Germain.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Manchester City vs. Sporting Lissabon.

Champions League, Achtelfinale: Die Rückspiele im Überblick