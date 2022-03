Heute steht für den FC Bayern eine der wohl wichtigsten Partien der Saison an: das Champions League Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Salzburg. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Beim deutschen Rekordmeister steht die Saison auf der Kippe: Nach dem 1:1 im Hinspiel ist heute ein Sieg gegen Red Bull Salzburg alternativlos. Da man sich ja bereits früh im DFB-Pokal verabschieden musste, wäre ein Achtelfinal-Ausscheiden in Europas Königsklasse umso fataler. Dementsprechend angespannt ist auch die derzeitige Situation in München: "Überflüssig zu sagen, wie wichtig dieses Spiel für unsere Saison ist und so stehen wir unter enormem Leistungsdruck.", gab Thomas Müller kürzlich in seinem Newsletter preis.

Hoffnung machen dürfte aus Sicht der Münchner das Comeback von Kapitän und Leistungsträger Manuel Neuer. Der 35-Jährige hatte sich nach dem Spiel gegen RB Leipzig Anfang Februar einer Knie-Operation unterziehen müssen. Nach wochenlanger Reha soll er nun, pünktlich zum Rückspiel gegen Salzburg wieder im Kader stehen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg heute live im TV und Livestream?

Die exklusiven Übertragungsrechte für die Partie hat sich die Plattform Amazon Prime Video gesichert. Im Folgenden klären wir über die Ausstrahlungszeiten sowie die notwendigen Voraussetzungen für den Zugriff auf.

© imago images Manuel Neuer feiert gegen Salzburg sein Comeback.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg heute im Livestream?

Um auf den Livestream des Anbieters zugreifen zu können, benötigt Ihr ein einfaches Amazon Prime-Abonnement. Der Preis für ein solches beläuft sich aktuell auf 7,99€ pro Monat. Wer sich hingegen direkt für den Jahrestarif entscheidet, kann darüber hinaus noch Geld sparen: 69€ verlangt das Unternehmen in diesem Fall einmalig. Auf die zwölfmonatige Laufzeit heruntergebrochen, entsprechen dies 5,75€ pro Monat - ein Gesamtersparnis von 26,88€.

Wem das jetzt allerdings zu schnell geht, kann die im Angebot enthaltenen Prime-Vorteile jedoch auch erstmal austesten. Möglich macht das der 30-tägige Gratiszeitraum, den Amazon seinen Neukunden einräumt. Auf diese Weise ist also möglich, das Spiel zwischen Bayern und Salzburg im kostenlosen Livestream zu sehen. Über diesen Link könnt Ihr gleich Euer Probeabo abschließen.

Wenn Ihr allerdings bereits Kunde von Amazon Prime seid, dann könnt Ihr jetzt ganz bequem den Livestream aufrufen. "Jetzt" trifft aber nur dann zu, wenn es zum Zeitpunkt, an dem Ihr diesen Artikel lest, wenigstens 20.00 Uhr ist. Denn zu genau dieser Uhrzeit soll der Stream zur Partie live gehen. Hier kommt Ihr direkt dahin.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg heute im TV?

Amazon Prime stellt seine Dienste ausschließlich via Livestream zur Verfügung. Demzufolge wird es nicht möglich sein, das Spiel im linearen Fernsehen zu verfolgen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Ihr habt nicht die Möglichkeit, das Spiel live zu sehen, wollt aber dennoch nichts verpassen? Dann hat SPOX die Lösung für Euch! Die Rede ist von unserem hauseigenen Liveticker. Über den unten stehenden Link könnt Ihr gerne einmal vorbeischauen.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Bayern München vs. Salzburg

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Musiala - Gnabry, Müller, Sané, Coman - Lewandowski

Red Bull Salzburg: Köhn - Kristensen, Piatkowski, Wöber, Ulmer - Capaldo, Camara, Seiwald - Aaronson - Adamu, Adeyemi

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg heute live im TV und Livestream? - Die Champions League-Ergebnisse der Bayern in dieser Saison