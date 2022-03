Real Madrid vs. PSG, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Real Madrid und Paris Saint Germain begegnen sich heute im Rahmen der Champions League zum Achtelfinal-Rückspiel. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Real Madrid vs. PSG, Übertragung: Champions League - Anpfiff, Ort, Stadion

Zweiter Tag der Achtelfinal-Rückspiele in der Champions League: Eine von zwei Begegnungen am heutigen Mittwoch (9. März) ist die zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain. Die beiden europäischen Schwergewichte stehen sich um 21 Uhr im legendären Santiago Bernabéu in Madrid gegenüber.

Im Hinspiel gingen die Franzosen dank des späten Treffers von Kylian Mbappé als Sieger vom Platz und befinden sich heute daher in der besseren Ausgangslage als der Kontrahent aus Spanien. Gelungen ist die Generalprobe jedoch nur Real Madrid. Während die Königlichen am vergangenen Wochenende in der Primera Division Real Sociedad keine Chance ließen und mit 4:1 gewannen, musste sich PSG dem OGC Nizza mit 0:1 geschlagen geben.

Real Madrid vs. PSG, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Die meisten Spiele der Champions League laufen in der Spielzeit 2021/22 bei DAZN. Eines dieser Spiele ist auch das heutige Achtelfinal-Rückspiel zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain. Der Streamingdienst beginnt seine Übertragung um 20.30 Uhr, eine halbe Stunde vor Anpfiff. Um die Moderation kümmert sich dabei Alex Schlüter, um die Rolle des Kommentatoren Uli Hebel, Sandro Wagner wird als Experte eingesetzt und Daniel Herzog ist als Reporter vor Ort.

Real Madrid vs. PSG ist jedoch nicht das einzige Spiel, das heute im Rahmen der Champions League stattfindet. Manchester City und Sporting Lissabon bestreiten zeitgleich ihr Rückspiel. Dieses überträgt ebenfalls DAZN. Noch dazu könnt Ihr mit der Mittwochs-Konferenz beide Partien gleichzeitig im Auge behalten.

Real Madrid vs. PSG, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Real Madrid vs. PSG, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Im Liveticker gibt's das Spiel heute auch. Darum kümmert sich SPOX. Auch das Parallelspiel zwischen ManCity und Sporting werden wir für Euch live und ausführlich tickern.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Real Madrid vs. Paris Saint-Germain.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Manchester City vs. Sporting Lissabon.

Real Madrid vs. PSG, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Real Madrid - Paris Saint-Germain

Real Madrid - Paris Saint-Germain Wettbewerb: Champions League (Achtelfinale, Rückspiel)

Champions League (Achtelfinale, Rückspiel) Datum: 9. März 2022

9. März 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Santiago Bernabéu (Madrid)

Santiago Bernabéu (Madrid) Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

