Der FC Chelsea ist im Rahmen des Achtelfinal-Rückspiels in der Champions League zu Gast beim OSC Lille. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel kann sich die Truppe von Trainer Thomas Tuchel heute gegen den OSC Lille das Viertelfinalticket für die Champions League sichern. Ob es dem FC Chelsea gelingt, könnt Ihr hier im Liveticker von SPOX mitlesen.

OSC Lille vs. Chelsea: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bessere Karten, was den Einzug ins Viertelfinale betrifft, hat heute auf jeden Fall der FC Chelsea. Im Hinspiel besiegte der amtierende Champions-League-Sieger den französischen Meister mit 2:0 dank der Treffer von Kai Havertz und Christian Pulisic.

Vor Beginn: Das Spektakel wird um 21 Uhr angepfiffen. Als Spielstätte dient das Stade Pierre-Mauroy in Lille.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem OSC Lille und dem FC Chelsea.

OSC Lille vs. Chelsea: Champions League heute im TV und Livestream

Lille gegen Chelsea bietet heute einzig der Streamingdienst DAZN an. Das Einzelspiel wird ab 20.30 Uhr zu sehen sein. Diesbezüglich schickt DAZN folgendes Personal ins Rennen, das Euch die gesamte Übertragung durch begleitet:

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter vor Ort: Alex Schlüter

In der Konferenz könnt Ihr neben Lille vs. Chelsea auch das Parallelspiel Juventus vs. Villarreal verfolgen.

Dafür braucht Ihr ein Abonnement. Diese könnt Ihr für Zahlungen in Höhe von 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr erwerben.

