Manchester City vs. Sporting, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League steht heute das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Manchester City und Sporting Lissabon an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Manchester City vs. Sporting, Übertragung: Champions League - Anpfiff, Ort, Stadion

Manchester City geht am heutigen Mittwoch, den 9. März, mit viel Selbstvertrauen in das Achtelfinal-Rückspiel gegen Sporting. In der Premier League setzte sich das Team von Pep Guardiola mit 4:1 gegen den Stadtrivalen Manchester United durch. Schaut man sich jedoch das Hinspiel-Ergebnis gegen Sporting an, müssen die Citizens aber auch nicht wirklich Vollgas geben. Einen 5:0-Vorsprung werden die Skyblues wohl eher nicht mehr verspielen.

Um 21 Uhr geht das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Manchester City und Sporting los. Als Spielstätte dient das Etihad Stadium in Manchester. Zeitgleich geht das Rückspiel zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain los.

Manchester City vs. Sporting, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Wer die Partie zwischen ManCity und Sporting live und in voller Länge sehen möchte, kommt nicht um DAZN herum. Der Streamingdienst ist es, der am heutigen Champions-League-Abend beide Achtelfinal-Rückspiele überträgt. Mit der Übertragung von ManCity gegen Sporting beginnt DAZN nur wenige Augenblicke vor Anpfiff.

Von Anfang bis zum Ende begleitet Euch dabei das Duo Marco Hagemann (Kommentator) und Sebastian Kneißl (Experte). Für Real Madrid vs. PSG dagegen geht DAZN bereits um 20.30 Uhr auf Sendung. Das "Netflix des Sports" bietet außerdem auch eine Konferenz an, mit der Ihr beide Spiele in derselben Übertragung verfolgen könnt.

Manchester City vs. Sporting, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Alle, die kein DAZN-Abo haben, müssen ebenfalls nicht auf das Spektakel verzichten. SPOX tickert die Partie nämlich live und ausführlich mit. Dazu auch das Parallelspiel zwischen Real Madrid und PSG.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Manchester City vs. Sporting Lissabon.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Real Madrid vs. Paris Saint-Germain.

Manchester City vs. Sporting, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Manchester City - Sporting Lissabon

Manchester City - Sporting Lissabon Wettbewerb: Champions League (Achtelfinale, Rückspiel)

Champions League (Achtelfinale, Rückspiel) Datum: 9. März 2022

9. März 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Etihad Stadium (Manchester)

Etihad Stadium (Manchester) Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League, Achtelfinale: Die Termine im Überblick