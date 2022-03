Juventus Turin vs. Villarreal, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Juventus Turin und der FC Villarreal spielen heute um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Achtelfinal-Rückspiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Champions League, Juventus Turin vs. Villarreal: Datum, Zeit, Ort, Infos

Am heutigen Mittwoch, 16. März, wird das Teilnehmerfeld des Viertelfinales der Champions League 2021/22 komplettiert. Nach dem 1:1 im Hinspiel duellieren sich heute Juventus Turin und der FC Villarreal in einem von zwei abschließenden Rückspielen um einen Platz in der Runde der letzten Acht. Spielbeginn im Juventus Stadium ist um 21 Uhr.

Juventus wähnte sich im Hinspiel nach einem Tor in der 1. Spielminute von Dusan Vlahovic schon auf der Siegerstraße, Parejo sorgte mit dem Ausgleichstor aber für eine gute Ausgangssituation für die Spanier für das Rückspiel. Dieses wird übrigens in die Verlängerung gehen, wenn es nach 90 Minuten erneut unentschieden steht - egal wie.

Das "Gelbe U-Boot" - so der Spitzname des FC Villarreal - könnte heute eine ohne hin schon erfolgreiche CL-Saison weiter vergolden. Villarreal stand letztmals vor 13 Jahren im Viertelfinale der Königsklasse. In dieses will selbstverständlich auch der italienische Meister einziehen. Seit dem 15. Januar ist die Alte Dame in Pflichtspielen ungeschlagen. Setzt sie heute ihren Erfolgslauf fort?

Juventus Turin vs. Villarreal, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Wie bereits im gesamten Verlauf der bisherigen CL-Saison werden auch an diesem Mittwoch alle CL-Spiele von einem Anbieter live übertragen: DAZN. Der Streamingdienst zeigt Juventus Turin vs. Villarreal ab kurz vor 21 Uhr exklusiv. Max Siebald ist der Kommentator, Ralph Gunesch ist zudem als Experte im Einsatz.

Ihr wollt heute über beide Achtelfinal-Rückspiele immer bestens informiert sein? Für diesen Fall lohnt sich die Konferenz von DAZN. Übertragungsbeginn der Konferenz ist um 20.45 Uhr. Sie beinhaltet neben Juventus vs. Villarreal noch das Parallelspiel zwischen OSC Lille und dem FC Chelsea.

DAZN zeigt Juventus vs. Villarreal und die Konferenz vornehmlich im Livestream auf dazn.com sowie in der DAZN-App. Die App ist mit allen Android- und Apple-Geräten kompatibel, ihr könnt den Livestream bei einer stabilen Internetverbindung also auch von unterwegs auf verschiedenen Endgeräten abrufen - und auch zuhause auf Eurem Smart-TV.

Wie bereits bekannt sein dürfte, benötigt man für DAZN ein Abo. Dafür werden entweder monatlich 29,99 Euro oder einmal im Jahr 274,99 Euro fällig. Habt Ihr die Abo-Gebühr bezahlt, seht Ihr unter anderem auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, die Ligue 1 und Serie A.

Ihr könnt nach einer Zuzahlung zu einem entsprechenden Vodafone- oder Sky-Vertrag den linearen TV-Sender DAZN 2 empfangen? Dann könnt Ihr Euch die Konferenz auch auf dem großen TV-Gerät im heimischen Wohnzimmer ansehen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr DAZN 2 empfangen könnt.

Juventus Turin vs. Villarreal, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Im ausführlichen Liveticker von SPOX verpasst ihr dank zeitnaher Aktualisierungen heute nicht von der Partie Juventus vs. Villarreal. Auch zum Spiel Lille vs. FC Chelsea bieten wir einen Liveticker an. Dieses findet Ihr in unserer Tagesübersicht.

Hier geht's zum Liveticker Juventus Turin vs. Villarreal.

Champions League: Duelle und Ergebnisse im Achtelfinale