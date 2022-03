Die Champions League geht weiter! Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel empfangen die Reds aus Liverpool heute das Team von Inter Mailand zum Rückspiel. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Match heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Für Inter Mailand gilt es heute eine Herkulesaufgabe zu bewältigen: Im Hexenkessel von Anfield müssen die Italiener mit wenigstens drei Toren Unterschied gewinnen, um ins Viertelfinale einzuziehen. Die Chancen dafür stehen natürlich nicht besonders hoch, zumal der FC Liverpool ohnehin das favorisierte Team ist. Im Hinspiel vor rund drei Wochen setzte sich die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp dank zweier vergleichsweise später Tore von Roberto Firmino und Mohamed Salah durch.

FC Liverpool vs. Inter, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Champions League 2021/22

Champions League 2021/22 Spieltag: Achtelfinale (Rückspiel)

Achtelfinale (Rückspiel) Datum: Dienstag, 08. März

Dienstag, 08. März Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Anfield Stadium in Liverpool

Anfield Stadium in Liverpool Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz (Spanien)

FC Liverpool vs. Inter, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Wer darauf gehofft hatte, das Spiel im Free-TV oder kostenlosen Livestream verfolgen zu können, müssen wir an dieser Stelle enttäuschen. Die Übertragungsrechte an der Partie liegen exklusiv in Händen des Streaminganbieters DAZN. Alle Informationen zu den Ausstrahlungszeiten sowie den notwendigen Voraussetzungen zum Zugriff haben wir im Folgenden für Euch zusammengefasst.

© getty Roberto Firmino lässt den Ball über den Scheitel zu Liverpools zwischenzeitlicher 1:0-Führung ins Inter-Tor gleiten.

FC Liverpool vs. Inter, Übertragung: Champions League heute im Livestream

Grundvoraussetzung für den Zugriff auf den Livestream von DAZN ist ein entsprechendes Abonnement beim Unternehmen. Seit der Preiserhöhung Ende Januar belaufen sich die Kosten für ein solches auf 29,99€ pro Monat. Es gilt jedoch das Prinzip: je länger der Vertrag, desto günstiger der Preis. Wer sich also direkt für den Jahrestarif entscheidet, bezahlt lediglich 24,99€ pro Monat und kann demnach bis zu 60€ sparen.

Neben einer Vielzahl an Spielen der UEFA Champions League verfügt das DAZN-Programm auch über eine Reihe weiterer Sportgroßereignisse. So kommen hier auch Fans der Fußball-Bundesliga sowie der NFL, NBA, UFC und sogar WWE auf Ihre Kosten. All das macht den Livesportanbieter zur größten Sportplattform auf dem deutschen Markt. Das hat Euch überzeugt? Dann könnt Ihr Euch hier direkt für die Mitgliedschaft entscheiden, die am Besten zu Euch passt.

Ihr seid bereits DAZN-Kunde? Dann ist alles, was Ihr jetzt noch tun müsst, um das Spiel live zu sehen, den Stream aufzurufen. Dieser wird ab 20.30 Uhr mit der Vorberichterstattung live gehen. Rund eine halbe Stunde später, zum Anpfiff der Begegnung, melden sich dann Kommentator Jan Platte und Experte Ralph Gunesch zu Wort. Hier kommt Ihr direkt zum richtigen Stream.

FC Liverpool vs. Inter, Übertragung: Champions League heute live im TV

Um das Spiel im linearen Fernsehen zu verfolgen, müsst Ihr im Besitz entweder eines Sky Q- oder GigaTV-Receivers sein. In beiden Fällen gibt es die Möglichkeit, die beiden linearen Sender, DAZN1 und DAZN2, als Add-On zu Eurem regulären Programm zuzubuchen. Alle weiteren Infos dazu, bekommt Ihr auf dieser Seite.

FC Liverpool vs. Inter, Übertragung: Champions League heute im Liveticker bei SPOX

Ihr könnt das Match heute nicht live sehen, wollt aber trotzdem nichts verpassen? Dann haben wir DIE Alternative für Euch: Den SPOX-Liveticker. Dank Updates im Minutentakt bleibt Ihr immer auf dem neuesten Stand. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Liverpool vs. Inter Mailand

FC Liverpool vs. Inter, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson - Henderson, Elliott, Thiago - Salah, Firmino, Mané

Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson - Henderson, Elliott, Thiago - Salah, Firmino, Mané Inter Mailand: S. Handanovic - Skriniar, de Vrij, Bastoni - Dumfries, Brozovic, Calhanoglu, Perisic - Dzeko, L. Martinez, Sanchez

FC Liverpool vs. Inter, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Ergebnisse der Achtelfinal-Hinspiele