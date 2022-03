Der FC Bayern trifft zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League auf Red Bull Salzburg. Das Spiel könnt Ihr hier im Liveticker mitverfolgen.

Nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel geht es heute im Rückspiel zwischen Bayern München und Red Bull Salzburg um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Ob dieser den Münchnern gelingt, könnt Ihr im Liveticker bei SPOX verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

FC Bayern vs. Red Bull Salzburg: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Im Hinspiel trennten sich die beiden Klubs mit einem 1:1-Unentschieden. Heute ist also für beide Mannschaften noch alles möglich. Am vergangenen Wochenende kam der FC Bayern in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen nicht über ein 1:1 hinaus. Währenddessen meisterte der österreichische Tabellenführer seine Champions-League-Generalprobe gegen den SCR Altach tadellos mit 4:0.

Vor Beginn: Die Partie wird um 21 Uhr angepfiffen. Als Spielstätte dient die Allianz Arena in München.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem FC Bayern München und Red Bull Salzburg.

FC Bayern vs. Red Bull Salzburg: Champions League heute im TV und Livestream

Die Begegnung wird heute einzig und allein bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Neben DAZN ist Amazon Prime der einzige Anbieter, der ebenfalls Übertragungsrechte an der Königsklasse besitzt.

Um die Partie heute also schauen zu können, wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Dieses kostet entweder 7,99 Euro je Monat oder 69 Euro jährlich. Die erste Zahlung muss jedoch erst nach Ablauf des kostenlosen Probemonats gezahlt werden.

FC Bayern vs. Red Bull Salzburg, Champions League: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Musiala - L. Sané, T. Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Musiala - L. Sané, T. Müller, Coman - Lewandowski Red Bull Salzburg: Köhn - Kristensen, Piatkowski, Wöber, Ulmer - Capaldo, Camara, Seiwald - Aaronson - Adamu, Adeyemi

Champions League, Achtelfinale: Die Rückspiele im Überblick