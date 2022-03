Es wird ernst für den FC Bayern! Um nach der etwas enttäuschenden Vorstellung im Hinspiel noch ins Viertelfinale einzuziehen, muss heute ein Sieg her. SPOX klärt auf, welche Anbieter das heutige Rückspiel gegen Salzburg im TV, Livestream und Liveticker zeigen.

Wie man erwartet hatte, bot die junge Salzburger Truppe dem großen FC Bayern im Hinspiel ordentlich Paroli. Am Ende stand aus Münchner Sicht ein ernüchterndes 1:1 zu Buche. Nach dem Fall der Auswärtstorregel ist der Rekordmeister damit heute auf einen Sieg angewiesen.

Wirft man einen Blick auf die Historie dieses Duells, dann können die Bayern allerdings optimistisch sein: Von den drei bisherigen Aufeinandertreffen hat man bis dato kein einziges verloren. Insgesamt ist ein Torverhältnis von 10:4 festzuhalten.

FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Champions League 2021/22

Champions League 2021/22 Spieltag: Achtelfinale (Rückspiel)

Achtelfinale (Rückspiel) Datum: Dienstag, 08. März

Dienstag, 08. März Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Allianz Arena in München

Allianz Arena in München Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Wie man es seit Jahren in der Königsklasse gewohnt ist, wird auch diese Partie nicht gratis empfangbar sein. So hat sich das Unternehmen Amazon die exklusiven Übertragungsrechte an der Begegnung gesichert. Alle Informationen zu den Ausstrahlungszeiten sowie den notwendigen Voraussetzungen haben wir für Euch im Folgenden zusammengefasst.

© getty Kingsley Coman (r.) erzielte in Salzburg das Tor für den FC Bayern.

FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg, Übertragung: Champions League heute im Livestream

Um auf den Stream von Amazon Prime Video zugreifen zu können, müsst ihr im Besitz des entsprechendes Abonnements sein. Für ein solches berechnet man derzeit 7,99€ pro Monat oder 69€ pro Jahr. Wer das Angebot jedoch zunächst einmal nur testen will, dem wird dazu auch die Möglichkeit gegeben: So bietet Amazon auch einen 30-Tage-Gratiszeitraum an. In dieser Phase könnt Ihr auf alle Prime-Vorteile zugreifen - dazu gehört natürlich auch der Stream des heutigen Champions League-Spiels zwischen den Bayern und Salzburg. Über diesen Link könnt Ihr Euer Probeabo gleich abschließen.

Insofern Ihr bereits über ein solches Abonnement verfügt, ist alles, was Ihr nun noch tun müsst, den Stream zu öffnen. Möglich ist das heute ab 20.00 Uhr. Denn bereits zu dieser Zeit geht die Vorberichterstattung zum Topspiel live. Hier geht's direkt zum richtigen Stream.

FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg, Übertragung: Champions League heute im TV

Da es sich bei Amazon Prime Video um einen reinen Streaminganbieter handelt, ist die Übertragung im linearen Fernsehen von eher geringer Bedeutung. Demnach wird es nicht möglich sein, das Spiel im TV live zu verfolgen.

FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg, Übertragung: Champions League heute im Liveticker bei SPOX

All denjenigen, die über keine Prime-Mitgliedschaft verfügen, das Spiel aber dennoch live verfolgen wollen, können wir an dieser Stelle auch unseren hauseigenen Liveticker ans Herz legen. Dank stetiger Updates verpasst Ihr garantiert nichts.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Bayern München vs. Salzburg

FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Musiala - Gnabry, Müller, Sané, Coman - Lewandowski

Red Bull Salzburg: Köhn - Kristensen, Piatkowski, Wöber, Ulmer - Capaldo, Camara, Seiwald - Aaronson - Adamu, Adeyemi

FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Hinspielergebnisse