Die Champions League schließt heute mit dem Achtelfinale ab. Die noch übrig gebliebenen zwei Rückspiele werden ausgetragen. DAZN oder Amazon Prime? Bei SPOX erfahrt Ihr, wer die Königsklasse heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Jetzt DAZN abonnieren, um heute die Champions League im Livestream schauen zu können!

14 von insgesamt 16 Achtelfinalspielen wurden in der Champions League bereits absolviert, sechs Mannschaften haben schon ihr Viertelfinalticket - fehlen also nur noch zwei. Diese zwei werden am heutigen Mittwoch, den 16. März, noch abgegriffen, wenn sich um 21 Uhr im Stade Pierre-Mauroy (Lille) der OSC Lille und der FC Chelsea gegenüberstehen. Parallel dazu treffen im Allianz-Stadion von Turin Juventus und der FC Villarreal aufeinander.

Nun gibt es also noch zu klären, wer die beiden Spiele heute im TV und Livestream zeigt / überträgt. Ist es DAZN oder doch Amazon Prime? Das beantwortet Euch SPOX im Folgenden.

© getty Lille oder Chelsea - wer zieht ins Viertelfinale der Champions League ein?

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

DAZN und Amazon Prime teilen sich bekanntlich die Übertragungsrechte für die Königsklasse. Die meisten Spiele bietet DAZN an, Amazon Prime kümmert sich lediglich um ausgewählte Spiele am Dienstag. Da die beiden Partien heute Mittwochsspiele sind, überträgt sie deswegen DAZN exklusiv. Lille vs. Chelsea wird ab 20.30 Uhr übertragen. Juventus vs. Villarreal gibt es ab 21 Uhr, also kurz vor Anpfiff, zu sehen.

Um beide Spiele im Auge behalten zu können, bietet DAZN auch eine Mittwochskonferenz an, die abwechselnd Ausschnitte beider Begegnungen zeigt.

DAZN ist jedoch nicht nur für die Champions League bekannt, im Fußballbereich können DAZN-Nutzer auch Spiele der Bundesliga, Primera Division, Ligue 1, Serie A, aber auch haufenweise Länderspiele im Livestream verfolgen. Was andere Sportarten betrifft, ist DAZN genauso breit aufgestellt. US-Sport (NBA und NFL), Handball, Darts, Tennis, Motorsport, Radsport, Kampfsport (MMA und Boxen), Wrestling, Rugby und noch mehr zählen zum Sportangebot.

Für 29,99 Euro monatlich oder 274,99 Euro jährlich könnt Ihr DAZN abonnieren und so auf die heutigen Spiele in der Champions League zugreifen.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Davids, Seedorf und Co.: Das war van Gaals legendäres CL-Siegteam © getty 1/18 Ajax Amsterdam zählt zu den berühmtesten Klubs in Europa. SPOX zeigt Euch zum Geburtstag von Edgar Davids (13. März) das legendäre Team von 1995, das Ajax den CL-Titel im Finale im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Milan (1:0) bescherte. © getty 2/18 Edwin van der Sar wurde unter Trainer Louis van Gaal zum Prototyp des "mitspielenden Torwarts". Zeigte einige starke Paraden im Finale gegen Milan. Kam über Juventus und Fulham nach Manchester und gewann mit United 2008 erneut die Königsklasse. © getty 3/18 Michael Reiziger spielte sich nach einigen Leihen als Rechtsverteidiger bei Ajax fest. Absolvierte alle Minuten in der CL-Saison 94/95. Der damals 22-Jährige schloss sich ein Jahr später ausgerechnet Milan an. Später Titelsammler beim FC Barcelona. © getty 4/18 Danny Blind gewann schon 1987 den Europokal der Pokalsieger mit Ajax. Der Haudegen fungierte im Finale als Kapitän und Abwehrchef. Wurde später Ajax- und Nationaltrainer. Aktuell zum zweiten Mal Holland-Co unter van Gaal. © getty 5/18 Frank Rijkaard war der zweite erfahrene Mann im Team. Gab den Assist zum 1:0 und beendete nach dem Triumph gegen seinen Ex-Klub, mit dem er zweimal den Vorgängerwettbewerb gewann, seine Karriere. Später als Barcelona-Trainer erfolgreich. © getty 6/18 Frank de Boer traf im Finale als Linksverteidiger auf Donadoni. Folgte 1999 dem Ruf von van Gaal und Barca. Von 2010 bis 2016 coachte er Amsterdam. Anschließend wenig erfolgreich: Nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM 2021 trat er als Bondscoach zurück. © getty 7/18 Im Finale 1995 war Edgar Davids noch ohne seine markante Brille unterwegs. Räumte vor der Abwehr ab und wechselte 1996 zu Milan. Nach langer Zeit bei Juventus und Doping-Sperre Wandervogel. Beendete beim FC Barnet als Spielertrainer 2014 die Karriere. © imago 8/18 Clarence Seedorf (r.) war trotz seiner 19 Jahre der Mittelfeldmotor. Im Finale blass und nach 53 Minuten ausgewechselt. Gewann als einziger Spieler den Henkelpott mit drei verschiedenen Klubs (Real 1998, Milan 2007). Als Trainer (noch) kein Champion. © getty 9/18 Der blitzschnelle Finidi George (r.) war absoluter Stammspieler in der Saison 1994/95. Der damals 24-Jährige erzielte den Treffer zum 2:1 im Halbfinale gegen die Bayern. Verließ die Niederlande 1966 in Richtung Spanien. © getty 10/18 Jari Litmanen war der überragende Akteur in dieser CL-Saison. Der Zehner traf selbst sechsmal, unter anderem zweimal gegen den FCB. Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück. Hatte im Herbst seiner Karriere sogar noch ein Intermezzo bei Hansa Rostock. © getty 11/18 Marc Overmars spielte vor allem beim 5:2 im Halbfinal-Rückspiel gegen Bayern groß auf (1 Tor, 1 Assist). Wechselte 1997 zu Arsenal und 2000 zu Barca. Wegen sexueller Belästigung im Februar 2022 bei Ajax als Sportdirektor zurückgetreten. © getty 12/18 Frank de Boers Zwillingsbruder Ronald stand im Finale für Nwankwo Kanu als Stoßstürmer in der Startelf. Auch er ging zu Barca und war später bei den Rangers aktiv. Eine Nackenverletzung beendete seine Karriere 2008 im Alter von 38. © getty 13/18 In der K.o-Runde noch Stammspieler wurde Nwankwo Kanu im Endspiel nur eingewechselt und brachte Schwung in die Partie. Wurde 1996 zu Inter verkauft und zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt. Danach bei Arsenal, West Brom und Portsmouth in England aktiv. © getty 14/18 Patrick Kluivert war zumeist nur Einwechselspieler. Der 18-jährige Joker stach auch gegen Milan. In der 85. Minute erzielte er den goldenen Treffer. Avancierte bei Barcelona zum Weltklassestürmer. Sohn Justin spielte u.a. für Ajax und RB Leipzig. © imago 15/18 Winston Bogarde (l.) kam gegen Milan nicht zum Einsatz. Meist nur Ergänzungsspieler für die Abwehr. Ebenfalls unter der van-Gaal-Ägide bei Barcelona. Machte Schlagzeilen, als er bei Chelsea seinen gut dotierten Vertrag aussaß. © imago 16/18 Peter van Vossen kam auf sieben Einsätze in der Champions-League-Saison 1994/95. Stand nur in der Gruppenphase gegen Casino Salzburg in der Anfangsformation. Ging nach der Saison zu Istanbulspor. © getty 17/18 Fred Grim war als Ersatztorhüter kein Champions-League-Einsatz vergönnt. Nach dem Abgang van der Sars 1999 wurde er im Alter von 34 Jahren Amsterdams Stammtorhüter. Hängte die Handschuhe 2002 an den Nagel. © getty 18/18 Trainer Louis van Gaal formte das großartige Team. Holte nach dem Bosman-Urteil viele ehemalige Schützlinge zum FC Barcelona. Konnte weder mit Barca noch den Bayern erneut den Henkelpott gewinnen. Seit Sommer 2021 zum dritten Mal Bondscoach.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? Die Königsklasse im Liveticker

Solltet Ihr nicht im Besitz eines DAZN-Abos sein, müsst Ihr trotzdem nicht auf die Achtelfinal-Rückspiele verzichten. Wir bei SPOX tickern nämlich beide Partien für Euch live mit, so verpasst Ihr garantiert nichts Wichtiges.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen dem OSC Lille und dem FC Chelsea.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen Juventus Turin und dem FC Villarreal.

Champions League: Das Achtelfinale im Überblick