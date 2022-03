Nach dem Achtelfinale steht in der Champions League bereits das Viertelfinale an. Datum, Termine, Auslosung, Spielplan - SPOX liefert Euch die wichtigsten Infos zur Runde der letzten Acht.

Champions League, Viertelfinale: Datum, Termine, Auslosung, Spielplan

Am heutigen Dienstag, den 8. März, beginnen in der Champions League die Achtelfinal-Rückspiele. Zu den zwei Partien, die heute stattfinden, zählt unter anderem auch das Rückspiel um 21 Uhr zwischen dem FC Bayern München und Red Bull Salzburg. Parallel dazu treffen der FC Liverpool und Inter Mailand aufeinander.

Die restlichen Achtelfinal-Rückspiele werden am 9.3., am 15.3. und am 16.3. absolviert. An jedem Champions-League-Abend finden also jeweils zwei Partien statt.

Champions League, Achtelfinale: Die Rückspiele im Überblick

Rückspiel-Termin Begegnung Hinspielergebnis 8. März, 21 Uhr FC Bayern München - RB Salzburg 1:1 8. März, 21 Uhr FC Liverpool - Inter Mailand 2:0 9. März, 21 Uhr Manchester City - Sporting Lissabon 5:0 9. März, 21 Uhr Real Madrid - Paris Saint-Germain 0:1 15. März, 21 Uhr Ajax Amsterdam - Benfica Lissabon 2:2 15. März, 21 Uhr Manchester United - Atletico Madrid 1:1 16. März, 21 Uhr OSC Lille - FC Chelsea 0:2 16. März, 21 Uhr Juventus Turin - FC Villarreal 1:1

Sobald all diese Begegnungen absolviert wurden, steht dann auch bereits das Viertelfinale im Fokus. Im Folgenden liefern wir Euch die wichtigsten Infos zur Runde der letzten Acht.

© getty Der FC Bayern München ist der einzige deutsche Klub, der noch im Rennen um den Henkelpott ist.

Champions League, Viertelfinale: Auslosung

Stehen die acht Viertelfinalisten erst einmal fest, müssen zuerst die Paarungen mit Hilfe einer Auslosung ermittelt werden. Dies passiert am 18. März im Haus des Europäischen Fußballs in Nyon (Schweiz). Um 12 Uhr deutscher Zeit geht dabei die Ziehung los. In derselben Veranstaltung wird jedoch nicht nur das Viertelfinale, sondern auch gleich das Halbfinale und das Finale ausgelost. Länderschutz gibt es dabei nicht mehr. Das heißt, dass Vereine aus demselben Verband ebenfalls gegeneinander antreten können.

Champions League, Viertelfinale: Datum, Termine, Spielplan

Mit dem Viertelfinale geht es dann am 5. April los. An dem Tag gehen zwei Partien über die Bühne. Das Gleiche gilt auch für den Tag darauf, wenn die anderen Hinspiele steigen. Die Rückspiele sind für den 12. bzw. den 13. April geplant.

Ranking: Diese deutschen Spieler kosteten am meisten Ablöse © getty 1/22 Timo Werner ist Champions-League-Sieger, mehrfacher Nationalspieler und einer der deutschen Spieler, die mit 75,2 Millionen Euro aus 2 Transfers am meisten Geld gekostet haben. © imago images 2/22 Anlässlich seines 26. Geburtstags schauen wir auf die 20 deutschen und aktiven Spieler, die am meisten Kohle eingebracht haben. Wer schafft es in die Liste, wo landet Werner und ahnt ihr schon, wer auf Platz 1 steht? Auf geht's! © getty 3/22 Platz 20: Bernd Leno - 33 Millionen Euro (3 Transfers), aktueller Verein: FC Arsenal © imago images 4/22 Platz 19: Luca Waldschmidt - 33,3 Millionen Euro (4 Transfers), aktueller Verein: VfL Wolfsburg © getty 5/22 Platz 18: Ilkay Gündogan - 33,35 Millionen Euro (3 Transfers), aktueller Verein: Manchester City © getty 6/22 Platz 17: Benjamin Henrichs - 35 Millionen Euro (2 Transfers), aktueller Verein: RB Leipzig © getty 7/22 Platz 16: Kerem Demirbay - 36,7 Millionen Euro (2 Transfers), aktueller Verein: Bayer Leverkusen © getty 8/22 Platz 15: Thilo Kehrer - 37 Millionen Euro (1 Transfer), aktueller Verein: Paris Saint-Germain © getty 9/22 Platz 14: Lukas Podolski - 40,7 Millionen Euro (6 Transfers), aktueller Verein: Gornik Zabrze © getty 10/22 Platz 13: Emre Can - 43 Millionen Euro (4 Transfers), aktueller Verein: Borussia Dortmund © getty 11/22 Platz 12: Antonio Rüdiger - 48 Millionen Euro (3 Transfers), aktueller Verein: FC Chelsea © getty 12/22 Platz 11: Shkodran Mustafi - 49,08 Millionen Euro (3 Transfers), aktueller Verein: UD Levante © getty 13/22 Platz 10: Maximilian Philipp - 49,5 Millionen Euro (4 Transfers), aktueller Verein: VfL Wolfsburg © getty 14/22 Platz 9: Mario Gomez - 49,55 Millionen Euro (4 Transfers), aktueller Verein: Karriereende © getty 15/22 Platz 8: Mario Götze - 59 Millionen Euro (2 Transfers), aktueller Verein: PSV Eindhoven © getty 16/22 Platz 7: Mats Hummels - 69,7 Millionen Euro (3 Transfers), aktueller Verein: Borussia Dortmund © getty 17/22 Platz 6: Mesut Özil - 70 Millionen Euro (3 Transfers), aktueller Verein: Fenerbahce Istanbul © getty 18/22 Platz 5: Timo Werner - 75,2 Millionen Euro (2 Transfers), aktueller Verein: FC Chelsea © getty 19/22 Platz 4: Julian Draxler - 79 Millionen Euro (2 Transfers), aktueller Verein: Paris Saint-Germain © getty 20/22 Platz 3: Kai Havertz - 80 Millionen Euro (1 Transfer), aktueller Verein: FC Chelsea © getty 21/22 Platz 2: Andre Schürrle - 93,9 Millionen Euro (6 Transfers), aktueller Verein: Karriereende © getty 22/22 Platz 1: Leroy Sane - 112 Millionen Euro (2 Transfers), aktueller Verein: FC Bayern München

Danach geht es am 26. und am 27. April mit der Halbfinal-Hinrunde weiter. Die Finalisten werden am 3. und am 4. Mai ermittelt. Diese treffen schließlich am 28. Mai im Stade de France in St. Denis, in der Nähe von Paris, aufeinander und spielen um den heißbegehrten Henkelpott.