Champions League Auslosung, Übertragung: Ziehung für das Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute wird das Viertelfinale der Champions League ausgelost. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Ziehung der Partien live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Die Auslosung der Viertelfinalspiele der Königsklasse könnt Ihr live auf DAZN sehen! Sichert Euch JETZT ein Abo!

Champions League Auslosung, Ziehung für das Viertelfinale: Termin, Ort, Zeit

Nur zwei Tage nach Beendigung der letzten Achtelfinal-Rückspiele wird am heutigen Freitag, 18. März, das Viertelfinale der Champions League ausgelost.

Die Ziehung der vier Partien findet im schweizerischen Nyon, dem Hauptsitz der UEFA, statt. Die Auslosung beginnt um 12 Uhr. Unmittelbar danach werden bereits die möglichen Halbfinal-Begegnungen ermittelt.

Unter den acht im Lostopf befindlichen Teams ist auch der FC Bayern München, der sich im Achtelfinale gegen RB Salzburg durchgesetzt hatte.

© getty Auch der FC Bayern München ist noch im Lostopf.

Champions League: Die Viertelfinalisten im Überblick

Verein Land Benfica Lissabon Portugal FC Bayern München Deutschland Real Madrid Spanien FC Liverpool England Manchester City England Atletico Madrid Spanien FC Villarreal Spanien Chelsea England

Champions League Auslosung, Ziehung für das Viertelfinale: Modus

Im Vergleich zu den vorangegangen Auslosungen der Gruppenphase und des Achtelfinales läuft die Auslosung der Viertelfinalpartien nach einem simplen Muster ab.

Es gibt keine Einteilung in Töpfe und auch keine Länderbeschränkung mehr. Das heißt konkret, dass für jeden Viertelfinalisten jedes andere Team als Gegner in Frage kommt. Zudem sind im Viertelfinale auch Duelle zwischen Teams aus einem Verband möglich. So kann es beispielsweise zum Viertelfinalduell zwischen Manchester City und dem FC Liverpool kommen.

Auch für die Halbfinal-Auslosung gelten keine Beschränkungen. Da die Teams natürlich noch nicht feststehen, werden jeweils zwei Viertelfinal-Paarungen einander zugelost, z.B. "Sieger Viertelfinale 1" gegen "Sieger Viertelfinale 3".

Champions League Auslosung, Übertragung: Ziehung für das Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Die CL-Auslosung wird heute von mehreren Anbietern live im TV und im Livestream übertragen.

Fangen wir mit den Übertragungen an, für die Ihr nichts bezahlen müsst! Das ZDF bietet ab 11.50 Uhr einen kostenlosen Livestream an. Ebenfalls nichts bezahlen müsst Ihr für den Livestream der UEFA mit englischem Kommentar.

Kostenpflichtig und nur für Abonnenten zugänglich sind dagegen die Live-Übertragungen der CL-Auslosung von Sky und DAZN. Sky zeigt diese ab 11.45 Uhr auf Sky Sport News (HD) in der Sky Sport App und auf skysport.de. Auch über die SkyGo-App oder einem kostenpflichtigen SkyTicket erhaltet Ihr Zugriff auf den Livestream.

Bei DAZN begleitet Euch ab 12 Uhr Kommentator Lukas Schönmüller durch die Auslosung im Livestream und auf dem linearen TV-Kanal DAZN 1. Dem Livestream könnt Ihr über dazn.com oder die DAZN-App abrufen.

Im weiteren Verlauf der Champions League zeigt DAZN den Großteil der CL-Spiele exklusiv live. Mit einem DAZN-Abonnement (29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro im Jahr) seht Ihr zudem noch viele weitere Topspiele und Topevents aus zahlreichen Sportarten live.

Champions League Auslosung, Übertragung: Ziehung für das Viertelfinale heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Champions League Auslosung, Übertragung: Ziehung für das Viertelfinale heute im Liveticker

Ihr könnt die Auslosung heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Dann klickt in den Liveticker von SPOX und erfahrt schnell, welche Teams im Viertelfinale der Champions League aufeinander treffen.

Hier geht's zum Liveticker Auslosung Viertelfinale der Champions League.

Champions League: Die restlichen Termine der K.o.-Runde