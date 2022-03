In der Champions League geht es heute in zwei Achtelfinal-Rückspielen um den Einzug ins Viertelfinale. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Spiele live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

In der Champions League werden am heutigen Dienstag, 8. März, die beiden ersten Viertelfinalisten der Saison 2021/22 ermittelt.

Nachdem die Achtelfinale-Hinspiele vor knapp zwei Wochen abgeschlossen wurden, geht es heute mit den Rückspielen los. Am kommenden Mittwoch, den 16. März, stehen nach jeweils zwei Spielen an vier Tagen alle Viertelfinalisten fest.

Aus deutscher Sicht ist der heutige Champions-League-Tag von besonderer Wichtigkeit, ist mit dem FC Bayern München doch der einzig noch im Wettbewerb verbliebene Bundesligist im Einsatz. Der Rekordmeister empfängt um 21 Uhr in der Allianz Arena den österreichischen Serienmeister RB Salzburg. Nach dem 1:1 im Hinspiel stehen die Chancen des FC Bayern auf das Erreichen des Viertelfinales gut.

Im zweiten Achtelfinal-Rückspiel des heutigen Tages hat der FC Liverpool das Team von Inter Mailand zu Gast. Das Hinspiel gewannen die Reds mit 2:0.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Bis zum Finale im Mai werden in dieser Saison keine Champions-League-Spiele mehr im Free-TV übertragen. Das bedeutet auch, dass die beiden heutigen Achtelfinal-Rückspiele nicht live im frei empfangbaren Fernsehen verfolgt werden können.

Die Übertragungsrechte an den Achtelfinal-Rückspielen liegen bei zwei Anbietern: Amazon und DAZN. Wird so wie heute in der Champions League an einem Dienstag gespielt, läuft eine Partie exklusiv auf Amazon Prime Video. Mit dem Erstwahlrecht entschied sich Amazon heute zur Live-Übertragung der Partie FC Bayern München gegen RB Salzburg. Diese kann nur kostenpflichtig verfolgt werden. Dafür wird die Prime-Mitgliedschaft benötigt. Für ein Monatsabo werden 7,99 Euro fällig, für ein Jahresabo 69 Euro. Wer noch nicht Prime-Mitglied bei Amazon ist, kann Prime Video 30 Tage lang kostenlos testen - und sich somit bei rechtzeitiger Anmeldung FC Bayern München vs. RB Salzburg for free live ansehen.

FC Liverpool vs. Inter Mailand gibt es heute live nur bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigt 2021/22 den Großteil aller Champions-League-Spiele live, beispielsweise morgen beide Achtelfinal-Rückspiele plus eine Konferenz. Heute beginnt die Übertragung auf dazn.com, dem linearen TV-Sender DAZN 1 oder über die DAZN-App um 20.30 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

Auch für den Empfang von DAZN ist ein kostenpflichtiges Abo vorausgesetzt. Der Streamingdienst bietet ein monatlich kündbares Monatsabo (29,99 Euro) und ein Jahresabo (274,99 Euro) an. Sichert Euch hier das DAZN-Abo Eurer Wahl und verfolgt damit neben der Champions League auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, sowie zahlreiche Spiele der europäischen Topligen Primera Division, Ligue 1 und Serie A live!

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute im Liveticker

SPOX bietet heute die perfekten Alternativen zu den kostenpflichtigen Übertragungen der beiden Achtelfinal-Rückspiele im TV und im Livestream an: Zwei ausführliche und zudem kostenlose Liveticker. Klickt rein und verpasst nichts!

Hier geht's zum Liveticker FC Bayern München - RB Salzburg.

Hier geht's zum Liveticker FC Liverpool - Inter Mailand.

Champions League, Achtelfinale: Die Rückspiele im Überblick