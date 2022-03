Ajax Amsterdam vs. Benfica Lissabon, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League trifft Ajax Amsterdam heute auf Benfica Lissabon. Wie Ihr das Achtelfinal-Rückspiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Champions League, Ajax Amsterdam vs. Benfica Lissabon: Datum, Zeit, Ort, Infos

Der FC Bayern München, Real Madrid, Manchester City und der FC Liverpool stehen bereits im Viertelfinale der Champions League 2021/22. Am heutigen Dienstag, 15. März, wird das Achtelfinale mit zwei Rückspielen fortgesetzt. Unter anderem spielen Ajax Amsterdam und Benfica Lissabon um den Einzug in die Top 8. Angepfiffen wird das Spiel um 21 Uhr in der Johan Cruyff Arena in Amsterdam.

Vor knapp drei Woche trennten sich die beiden heutigen Kontrahenten im Hinspiel 2:2. Damit ist die Ausgangslage vor dem heutigen Hinspiel völlig offen, Ajax hat aber den Vorteil im heimischen Stadion zu spielen. Da in der K.o.-Phase der Champions League die Auswärtstorregel nicht mehr angewandt wird, geht es heute bei unentschiedenem Spielstand nach 90 Minuten in die Verlängerung - egal ob es 0:0, 2:2 oder 5:5 steht.

Ajax mühte sich am vergangenen Freitag in der Eredivisie zu einem 3:2-Auswärtssieg bei Cambuur Leuuwarden. Benfica Lissabon kam in der heimischen Liga gegen den FC Vizela über ein 1.1 nicht hinaus.

Ajax Amsterdam vs. Benfica Lissabon, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Eine Live-Übertragung von Ajax Amsterdam vs. Benfica Lissabon im Free-TV wird heute nicht angeboten. Exklusiv übertragen wird das Achtelfinal-Rückspiel von DAZN. Der Streamingdienst hält die Übertragungsrechte an der Mehrheit aller CL-Spiele in dieser Saison.

Auf dazn.com und über die kostenlose DAZN-App könnt Ihr die Live-Übertragung samt Vorberichterstattung ab 20.30 Uhr live auf dem Endgerät Eurer Wahl verfolgen. Folgendes DAZN-Personal berichtet für Euch über das Spiel:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Benny Lauth

Benny Lauth Reporter vor Ort: Alex Schlüter

DAZN bietet heute nicht nur eine Übertragung im kostenpflichtigen Livestream an, sondern zeigt Ajax vs. Benfica auch ab 20.30 Uhr auch auf dem linearen TV-Sender DAZN 1. Dieser ist aber nur in Kombination mit einem ebenfalls kostenpflichtigen Sky- oder Vodafone-Abo zu empfangen.

Für DAZN benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo (Monatsabo 29,99 Euro; Jahresabo 274,99 Euro). Das "Netflix des Sports" zeigt neben der Champions League auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga und zahlreiche Begegnungen aus den Topligen Primera Division, Ligue 1 und Serie A.

Ajax Amsterdam vs. Benfica Lissabon, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Alle, die keinen Zugriff auf DAZN haben, informiert SPOX heute mit einem ausführlichen und kostenlosen Liveticker über den Verlauf des Spiels.

Hier geht's zum Liveticker Ajax Amsterdam - Benfica Lissabon.

Champions League, Ajax Amsterdam vs. Benfica Lissabon: Voraussichtliche Aufstellungen

Ajax Amsterdam: Onana - Blind, Martinez, Schuurs, Rensch - Gravenberch, Alvarez - Tadic, Berghuis, Antony - Haller

Onana - Blind, Martinez, Schuurs, Rensch - Gravenberch, Alvarez - Tadic, Berghuis, Antony - Haller Benfica Lissabon: Vlachodimos - Grimaldo, Vertonghen, Otamendi, Gilberto - Everton, Weigl, Taarabt, Silva - Nunez, Goncalo Ramos

Champions League: Duelle und Ergebnisse im Achtelfinale