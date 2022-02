Heute beginnt das Achtelfinale der Champions League mit dem Kracher zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid. Wir verraten Euch, wer das Duell der beiden Topklubs live im TV und im Livestream zeigt / überträgt.

Champions League, PSG vs. Real Madrid: Ort, Datum, Anpfiff, Infos

Am heutigen Dienstag, 15. Februar, wird das Achtelfinale der Champions League mit zwei Hinspielen eröffnet. Unter anderem kommt es dabei zum ersten Kracher-Duell der K.o.-Runde zwischen Paris-Saint-Germain und Real Madrid. Angepfiffen wird das Spiel um 21 Uhr im Parc des Princes um 21 Uhr.

Beim Blick auf alle acht Begegnungen im Achtelfinale sticht diese klar hervor. Wenn das französische Starensemble auf den Rekordsieger trifft, ist Fußball der Spitzenklasse mit einer Reihe der besten Fußballer der Welt garantiert.

Beim Königsklassen-Restart sind viele Augen auf Kylian Mbappe gerichtet. Der PSG-Torjäger könnte bereits in diesem Sommer die Seiten und zu den Königlichen wechseln. Mbappe selbst geht gelassen in das erste von zwei Spielen gegen seinen möglichen neuen Arbeitgeber. "Ich konzentriere mich darauf, Real Madrid zu schlagen, und dann werden wir sehen. Ich habe meine Entscheidung noch nicht getroffen", sagte Mbappe vor der Partie.

Wer zeigt / überträgt PSG vs. Real Madrid im Achtelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream?

PSG vs. Real Madrid, dieses Spiel wollen viele Fußballfans heute live verfolgen. Live im Free-TV ist das nicht möglich, da in Deutschland keine der großen TV-Stationen die Übertragungsrechte hält.

Alle Achtelfinalspiele der Champions League werden von zwei Anbietern live gezeigt: DAZN und Amazon. Der Streamingdienst DAZN zeigt zwar den Großteil der Spiele im Livestream, PSG vs. Real Madrid heute aber nicht. DAZN-Kunden müssen deshalb auch im Besitz eines Abos von Amazon Prime Video sein, um die Begegnung live sehen zu können.

Auf Amazon Prime Video läuft im Achtelfinale an jedem Dienstag an dem gespielt wird eine Partie exklusiv, heute eben PSG vs. Real Madrid. Jonas Friedrich kommentiert das Spiel gemeinsam mit Experte Benedikt Höwedes, als Moderator ist Sebastian Hellmann im Einsatz.

Um das Spiel live verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Prime-Abo von Amazon. In diesem sind die Live-Übertragungen der Champions-League-Spiele mit eingeschlossen. Ein jederzeit wieder kündbares Monatsabo kostet 7,99 Euro, ein Jahresabo 69 Euro.

Alle anderen Achtelfinal-Hinspiele in dieser Woche seht Ihr live exklusiv auf DAZN, auch die Partie des FC Bayern München am Mittwoch bei RB Salzburg.

