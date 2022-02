Atletico Madrid fordert heute Manchester United zum Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale heraus. Wer zeigt / überträgt das Duell live im TV und Livestream? SPOX teilt im Vorfeld mit, wie sich es verfolgen lässt.

Diego Simeone gegen Ralf Rangnick, Luis Suarez gegen Cristiano Ronaldo, Yannick Carrasco gegen Jadon Sancho. Oder auch: Atletico Madrid gegen Manchester United. Der amtierende spanische Meister und der Spitzenklub aus der Premier League messen sich im Achtelfinale der Champions League.

Zum Hinspiel kommt es am heutigen Mittwoch, den 23. Februar. Los geht es um 21 Uhr, Schauplatz ist das Estadio Wanda Metropolitano. Der Heimvorteil liegt also zunächst bei Atletico, ehe am 15. März das Rückspiel im Old Trafford steigt.

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. Manchester United im Achtelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream? Im Folgenden gibt es für Euch die Informationen dazu.

© getty ristiano Ronaldo will Atletico mit ManUnited aus dem Weg räumen.

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. Manchester United im Achtelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream?

Gute Nachricht: Das Kräftemessen zwischen den Rojiblancos und den Red Devils bekommt Ihr heute live zu sehen. Zwar gibt es keine klassische Übertragung im Fernsehen und auch keine Free-TV-Möglichkeit, dafür strahlt DAZN die Partie immerhin aus.

Durch die 90 Hinspiel-Minuten geführt werdet Ihr bei dem kostenpflichtigen Streamingdienst von Kommentator Uli Hebel und Experte Sebastian Kneißl. Vor der Begegnung, danach sowie in der Halbzeit übernimmt Tobi Wahnschaffe die Moderation. Für Interviews mit den Protagonisten schickt DAZN Alex Schlüter als Reporter auf die Reise nach Madrid.

Noch kein Mitglied bei DAZN? Ein Monatsabo ist für 29,99 Euro zu haben, für ein Jahresabo werden 274,99 Euro fällig. Das Jahresabo lässt sich auch in monatlichen Raten zu je 24,99 Euro zahlen.

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. Manchester United im Achtelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. Manchester United im Achtelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream? - Alle Infos in der Übersicht

Begegnung: Atletico Madrid - Manchester United

Atletico Madrid - Manchester United Wettbewerb: Champions League

Champions League Runde: Achtelfinale, Hinspiel

Achtelfinale, Hinspiel Datum: 23. Februar 2022

23. Februar 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Estadio Wanda Metropolitano, Madrid

Estadio Wanda Metropolitano, Madrid TV: -

- Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

Champions League: Hinspiele im Achtelfinale