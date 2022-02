Vier europäische Topklubs sind heute in der Champions League gefragt, zwei Achtelfinale-Hinspiele stehen an. Um welche Teams es sich handelt und wo Ihr die Spiele live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Vier Achtelfinal-Hinrundenspiele wurden in der Champions League bereits absolviert. Unter anderem trennte sich der FC Bayern München auswärts gegen den österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg mit einem 1:1-Unentschieden. Vier weitere Hinrundenpartien stehen also noch an. Zwei davon werden am heutigen Dienstag, den 22. Februar, absolviert.

Um 21 Uhr stehen sich der FC Chelsea und der französische Meister OSC Lille an der Stamford Bridge (London) gegenüber. Parallel dazu treffen im Estadio de la Ceramica (Villarreal) der FC Villarreal und Juventus Turin aufeinander.

© getty Was können Paulo Dybala und Juventus gegen Villarreal anrichten?

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

In Österreich bietet das "Netflix des Sports" alle Partien der Königsklasse, dadurch auch Chelsea vs. OSC Lille, an. In der Schweiz besitzt DAZN hingegen keine Übertragungsrechte mehr.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute im Liveticker

Falls Ihr die Spiele wegen fehlender Abos nicht sehen könnt, bietet SPOX für Euer Problem die perfekte Lösung an - den Liveticker. Beide Spiele werden auf der Website live und detailliert getickert.

Champions League, Achtelfinale: Die Hinspiele im Überblick