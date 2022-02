In der Champions League empfängt heute Sporting Lissabon das Team von Manchester City. Hier könnt Ihr das Achtelfinal-Hinspiel im Liveticker verfolgen.

Sporting Lissabon hat heute in der Champions League Manchester City zu Gast. Welches Team holt die bessere Ausgangsposition für das Rückspiel heraus? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Spielszene.

Sporting vs. Manchester City: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Manchester City, der Tabellenführer der Premier League, geht als Favorit in das Achtelfinal-Duell mit Sporting Lissabon. Wie heimstark die Portugiesen sind, musste in der Gruppenphase Borussia Dortmund erfahren. Der BVB verlor im Estadio Jose Alvalade mit 1:3 und musste sich wegen des verlorenen direkten Vergleichs gegen Sporting als Gruppendritter aus der diesjährigen Champions League verabschieden.

Vor Beginn: Das Achtelfinal-Hinspiel wird heute um 21 Uhr im Estadio Jose Alvalade in Lissabon angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung in der Champions League zwischen Sporting Lissabon und Manchester City.

Sporting vs. Manchester City: Champions League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Sporting: Adan - Goncalo Inacio, Coates, Feddal - Pedro Porro, Joao Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis - Sarabia, Pedro Goncalves - Paulinho

Adan - Goncalo Inacio, Coates, Feddal - Pedro Porro, Joao Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis - Sarabia, Pedro Goncalves - Paulinho Manchester City: Ederson - Stones, Ruben Dias, Laporte, Joao Cancelo - Rodrigo - Gündogan, De Bruyne - Bernardo Silva, Foden, Sterling

Sporting vs. Manchester City: Champions League heute live im TV und Livestream

Sporting vs. Manchester City ist heute nicht live im Free-TV zu sehen.

DAZN überträgt das Achtelfinal-Hinspiel live und exklusiv in voller Länge. Die Übertragung beginnt mit Kommentator Marco Hagemann beginnt um 20.30 Uhr. Der Sportstreamingdienst zeigt in der K.o.-Runde alle Mittwochsspiele exklusiv, Amazon Prime hat jeweils die Rechte an einem ausgewählten Dienstagsspiel.

DAZN ist kostenpflichtig. Ein jederzeit kündbares Monatsabo kostet 29,99 Euro, ein Jahresabo 279,99 Euro. Das Jahresabo kann in zwölf Raten zu jeweils 24,99 Euro bezahlt werden. Jetzt anmelden und die Champions League live sehen!

Champions League: Duelle im Achtelfinale - Hinspiele