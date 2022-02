Startschuss zum Achtelfinale der Champions League. Nur: Wer zeigt / überträgt die Königsklasse heute live im TV und Livestream? SPOX klärt darüber auf, wo Ihr die Spiele seht.

Das Warten hat ein Ende! Nach der Auslosung des Achtelfinals in der Champions League wird dieses jetzt, zwei Monate später, ausgetragen. Die Hinspiele finden in dieser und in der nächsten Woche statt.

Los geht es am heutigen Dienstag, den 15. Februar, mit zwei Begegnungen: Paris Saint-Germain und Real Madrid stehen sich in Frankreichs Hauptstadt einerseits gegenüber, zudem duellieren sich Sporting und Manchester City in Lissabon. Anstoß ist jeweils um 21 Uhr.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? SPOX erklärt Euch im Folgenden, wie es mit der Ausstrahlung aussieht.

© getty In der Champions League beginnt das Achtelfinale.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

DAZN oder Amazon? Nein, diese Frage stellt sich heute nicht. Denn wie schon im Zuge der Gruppenphase gehen auch in der K.o.-Phase dienstags immer beide Streamingdienste live auf Sendung.

Eine Begegnung läuft dabei stets exklusiv bei Amazon Prime Video, alle anderen Partien - also auch der komplette Mittwoch - lassen sich bei DAZN verfolgen.

Um Paris gegen Real live zu erleben, müsst Ihr heute bei Amazon Prime einschalten. Kommentieren werden dort Jonas Friedrich und Experte Benedikt Höwedes, während Sebastian Hellmann die Moderation übernimmt.

DAZN dagegen zeigt heute derweil das Aufeinandertreffen zwischen Sporting und ManCity. Während der 90 Minuten am Mikrofon: Marco Hagemann. An seiner Seite ist Sebastian Kneißl als Experte. Moderator: Daniel Herzog.

Weder DAZN noch Amazon Prime Video sind kostenlose Dienste. DAZN kostet 29,99 Euro im Monatsabo und 274,99 Euro im Jahresabo, da im Live-Programm ab dieser Saison nicht nur mehr Champions League, sondern mit 106 Spielen auch mehr Bundesliga enthalten ist. Alle Partien, die freitags und sonntags ausgetragen werden, lassen sich bei DAZN verfolgen.

Für Amazon Prime Video werden derweil pro Monat 7,99 Euro fällig, respektive 69 Euro im Jahresabo. Wer jedoch schon Prime-Mitglied ist, muss nichts weiter tun - es fallen keine zusätzlichen Kosten an. Es besteht übrigens auch die Möglichkeit, Prime Video erst einmal 30 Tage lang gratis zu testen.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Champions League: Duelle im Achtelfinale - Hinspiele