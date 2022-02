Die letzten zwei Hinspiele im Achtelfinale der Champions League werden am heutigen Mittwoch ausgetragen. Hier erfahrt Ihr, wie und wo Ihr diese live im TV und Livestream sehen könnt.

Endspurt in der Hinrunde des Champions-League-Achtelfinals! Nachdem in der vergangenen und in der laufenden Woche bereits sechs Hinspiele in dieser Runde der letzten 16 absolviert worden sind, steht der Einsatz von vier Klubs noch aus.

Die Partien am heutigen Mittwoch, den 23. Februar: Atletico Madrid empfängt Manchester United um Superstar Cristiano Ronaldo im Estadio Wanda Metropolitano, während Benfica in Lissabon gegen Ajax Amsterdam antritt. Anstoß beider Spiele ist wie gewohnt um 21 Uhr.

Champions League, Übertragung der Hinspiele im Achtelfinale am Mittwoch: Im Folgenden bekommt Ihr die Informationen dazu, wie Ihr die Begegnungen live im TV und Livestream sehen könnt.

© getty Wo wird welches Champions-League-Spiel übertragen? SPOX klärt auf.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Die Champions League seht Ihr diese Saison live bei den Streamingdiensten DAZN und Amazon Prime Video. Was man sich dabei merken muss: Immer dienstags läuft eine Partie exklusiv bei Amazon Prime, alle anderen Spiele hat DAZN in seinem Programm.

Demzufolge bedeutet das für den heutigen Mittwoch: DAZN ist Eure Anlaufstelle, wenn Ihr die Begegnungen live anschauen möchtet. Übertragen wird sowohl das Aufeinandertreffen zwischen Atletico Madrid und Manchester United als auch das Duell zwischen Benfica und Ajax Amsterdam.

Entscheiden könnt Ihr Euch optional zudem für eine Konferenz, sodass Ihr live bei beiden Spielen nichts verpasst.

Diese Teams schickt DAZN dabei ins Rennen.

Atletico Madrid - Manchester United

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Seb Kneißl

Seb Kneißl Reporter vor Ort: Alex Schlüter

Benfica - Ajax Amsterdam

Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Benny Lauth

Konferenz

Moderator: Jan Lüdeke

Jan Lüdeke Kommentator Atletico - ManUtd: Jan Platte

Jan Platte Kommentator Benfica - Ajax: Michael Born

Liebesgrüße aus St. Petersburg: Der neue CL-K.o.-Ball und seine Vorgänger © getty 1/41 Seit 2001 stellt der deutsche Sportartikelhersteller adidas den offiziellen Spielball der UEFA Champions League. Wie hat sich das Spielgerät im Laufe der Zeit entwickelt? Und wie sieht der Ball für die K.o.-Phase der aktuellen Saison aus? © getty 2/41 Saison 2001/02: Wir blicken auf die bisherigen offiziellen Spielbälle der Champions League von adidas zurück. Mit dem "adidas Finale 1" wurde sowohl in der Gruppenphase als auch in der kompletten K.o.-Runde gespielt, also auch im Finale. © getty 3/41 Saison 2002/03: Den "adidas Finale 2" jagten die Teams im darauffolgenden Jahr bis zum Finale hinterher. © getty 4/41 Saison 2002/03: Für das Endspiel in Manchester tauschte man dann aber die Farbe Schwarz durch ein edles Dunkelblau. Erstmals wurde fürs Finale ein eigener Ball entworfen. © getty 5/41 Saison 2003/04: In der kommenden Saison war adidas nicht sehr einfallsreich. Voila: der "Finale 3". © getty 6/41 Saison 2003/04: Auf dem Final-Ball stand lediglich noch ein "AufSchalke" geschrieben. Erst im darauffolgeden Jahr wurde adidas mutiger in der Farbauswahl. © getty 7/41 Saison 2004/05: Francesco Totti mit dem "adidas Finale 4" - in Rot. © getty 8/41 Saison 2004/05: Für das Endspiel in Istanbul ging adidas wieder auf das altbewehrte Blau zurück, nur auf einen etwas helleren Ton. Didi Hamann hielt den Ball schon beim Abschlusstraining in den Händen. © getty 9/41 Saison 2005/06: Das Design schien der UEFA so zu gefallen, dass es gleich für die nächste Saison übernommen wurde. © getty 10/41 Saison 2005/06: Für das Finale in Paris entwickelte adidas dieses Ding hier. Neu war auch der Weggang vom Hexagon. Das Muster war stattdessen dasselbe wie das des WM-Balls von 2006. © getty 11/41 Saison 2006/07: der "adidas Finale 6". © getty 12/41 Saison 2006/07: Die griechischen Einflüsse für den offiziellen Ball des Endspiels in Athen sind kaum zu übersehen. © getty 13/41 Saison 2007/08: Didier Drogba hält hier den "adidas Finale 7" in den Händen. Orange - mal was Neues. © getty 14/41 Saison 2007/08: Das Finale in Moskau wurde allerdings wieder in Rot bestritten. © getty 15/41 Saison 2008/09: Cristiano "Mr. Champions League" Ronaldo konnte die Augen nicht mehr vom "adidas Finale 8" abwenden. © getty 16/41 Saison 2009/10: Rot und Schwarz dominierte beim nächsten Ableger der "adidas Finale"-Reihe. Hier glänzt er im Licht der Allianz Arena. © getty 17/41 Saison 2009/10: Das Finale fand jedoch im Estadio Santiago Bernabeu statt. Die Bayern waren trotzdem am Start - wenn auch ohne Erfolg. © getty 18/41 Saison 2010/11: Wieder blau, wieder sechs Ecken - der "adidas Finale 10". © getty 19/41 Saison 2010/11: Im Finale färbte sich die Kugel dann wieder Rot. Das Endspiel fand im Wembley in London statt. In England dürfen die Löwen natürlich nicht fehlen. © getty 20/41 Saison 2011/12: Eine Spielzeit später wurde es erstmals richtig bunt. © getty 21/41 Saison 2011/12: Sehr schön die Einflüsse der Allianz-Arena-Fassade auf dem Endspiel-Ball. Und dann kam Drogba. © getty 22/41 Saison 2012/13: Gelb und Dunkelblau gestaltete sich der "adidas Finale 12". © getty 23/41 Saison 2012/13: Mit diesem Ball erzielte Arjen Robben das Siegtor gegen Borussia Dortmund im Wembley Stadium. © getty 24/41 Saison 2013/14: Lionel Messi präsentiert euch den offiziellen Spielball der Saison 2013/14. © getty 25/41 Saison 2013/14: Im Finale in Lissabon spielte der fünfmalige Weltfußballer aber keine Rolle mehr, dafür ein andere fünfmaliger Weltfußballer. © getty 26/41 Saison 2014/15: Ganz schön feurig, der "adidas Finale 14". © getty 27/41 Saison 2014/15: Noch wilder war der Final-Ball für Berlin. Neben dem Olympiastadion ist auch der Berliner Bär mehrfach vertreten. © getty 28/41 Saison 2015/16: Es folgte die Rückkehr zum bewehrten Blau. Die roten Striche? Kunst! © getty 29/41 Saison 2015/16: Die Striche blieben, die Farbe verschwand - der Final-Ball von Mailand. © getty 30/41 Saison 2016/17: Auf der Road to Cardiff konnten die Spieler dem Ball noch ein paar motivierende Worte abgewinnen. © getty 31/41 Saison 2016/17: So sah der Endspiel-Ball von Cardiff dann aus. In England waren es Löwen, in Wales sind es Drachen. © getty 32/41 Saison 2017/18: Mit diesem Ball wurde gekickt, bis Real Madrid den Titel perfekt machte. © getty 33/41 Saison 2017/18: Und mit diesem Teil hier holte Real Madrid den Titel-Hattrick. Zumindest mit einer kleineren Ausgabe davon. © getty 34/41 Saison 2018/19: Der "adidas Finale", so heißt die CL-Kollektion des Unternehmens aus Herzogenaurach, war in der vergangenen Saison ziemlich blau. © getty 35/41 Saison 2019/20: Für das Endspiel in Madrid wurde aus Blau Orange. Liverpool und Jürgen Klopp brachte es Glück. © getty 36/41 Saison 2019/20: Sehr farbenfroh ging es in der Gruppenphase der Spielzeit 19/20 zu. Mit diesem Ball holten etwa die Bayern 18 von 18 möglichen Punkten. © UEFA.com 37/41 Saison 2019/20: Eigentlich hätte das Endspiel in Istanbul steigen sollen, wegen Corona wurde es aber letztlich in Lissabon ausgetragen. Der FC Bayern siegte gegen PSG. © getty 38/41 Saison 2020/21: Zunächst wurde mit diesem Ball gepasst und geschossen und geköpfelt. © getty 39/41 Saison 2020/21: Ab der K.o.-Phase ging es mit dunkleren Spielgeräten weiter. © getty 40/41 Saison 2021/22: In dieser Saison sah der Ball bisher so aus. © getty 41/41 Saison 2021/22: Ab dem Achtelfinale wird aber mit diesem Spielgerät gekickt. "Das Design ist inspiriert vom wunderschönen Himmel während der Mitternachtssonne in Sankt Petersburg", ließ adidas ausrichten. Dort steigt am 28. Mai das Finale.

Achtung: Nutzen könnt Ihr DAZN nicht gratis. Ein Monatsabo kostet Euch 29,99 Euro, Ihr könnt Euch aber auch gleich für ein Jahr binden. Dann überweist Ihr 247,99 Euro. Dieses Abo ist wiederum auch in monatlichen Raten à 24,99 Euro zahlbar.

Abgesehen von der Königsklasse bekommt Ihr bei dem Streamingdienst unter anderem auch noch die Bundesliga, die Primera Division, die Serie A oder die Ligue 1 Wochenende für Wochenende geboten.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Champions League: Hinspiele im Achtelfinale