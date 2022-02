In der Champions League treten heute Atletico Madrid und Manchester United zum Hinspiel im Achtelfinale gegeneinander an. SPOX begleitet das Duell im Liveticker.

Atletico Madrid gegen Manchester United: Wer kann im Hinspiel des Achtelfinals der Champions League vorlegen? Die Partie hier im Liveticker.

Atletico Madrid vs. Manchester United: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Red Devils sind aber ja bekanntlich ebenfalls nicht sonderlich gut drauf. Immerhin: Nach zuvor drei sieglosen Partien in Folge gab es zuletzt zwei Erfolge nacheinander. Das Rückspiel in diesem Achtelfinale steigt dann übrigens am 15. März im Old Trafford.

Vor Beginn: Wer kann heute vorlegen? Atletico wird aufgrund des Heimvorteils mit den Fans im eigenen Rücken sicherlich einen leichten Vorteil haben, spielt allerdings vor allem in den vergangenen Wochen einen wenig erfolgreichen Fußball. Von den letzten zehn Spielen wurden nur fünf gewonnen.

Vor Beginn: Die letzten beiden Hinspiele im Achtelfinale der Champions League stehen heute Abend an. Eines davon: Atletico Madrid empfängt Manchester United. Los geht es um 21 Uhr, hier verpasst Ihr nichts. Parallel duellieren sich dann übrigens Benfica und Ajax Amsterdam.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker!

Atletico Madrid vs. Manchester United: Champions League heute live im TV und Livestream - Voraussichtlichte Aufstellungen

Atletico Madrid: Oblak - Vrsaljko, Gimenez, Savic, Reinildo - Llorente, Koke, Kondogbia, Correa - Felix, Suarez

Oblak - Vrsaljko, Gimenez, Savic, Reinildo - Llorente, Koke, Kondogbia, Correa - Felix, Suarez Manchester United: De Gea - Dalot, Varane, Maguire, Shaw - McTominay, Pogba - Elanga, Fernandes, Sancho - Ronaldo

Atletico Madrid vs. Manchester United: Champions League heute live im TV und Livestream

Der Großteil der Champions League ist live bei DAZN zu sehen - so auch die Begegnung zwischen Atletico und Manchester.

Tobi Wahnschaffe moderiert, Kommentator bei dem Spiel ist Uli Hebel. Sebastian Kneißl fungiert als Experte, während Alex Schlüter als Reporter vor Ort tätig ist.

Für ein Monatsabo bei DAZN blättern Neukunden 29,99 Euro hin, für ein Jahresabo werden 274,99 Euro fällig. Das Jahresabo lässt sich auch in monatlichen Raten zu je 24,99 Euro zahlen.

