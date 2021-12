Der FC Bayern München empfängt heute am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase den FC Barcelona. Wer das Spiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

Der FC Bayern München steht in der Champions League bereits als souveräner Gruppensieger fest. Jetzt will der Rekordmeister die Gruppenphase mit der perfekten Bilanz von sechs Siegen aus sechs Spielen abschließen.

Am heutigen Mittwoch, 8 Dezember, hat der FC Bayern mit dem FC Barcelona einen der erfolgreichsten europäischen Vereine der vergangenen Jahre zu Gast. Spielbeginn ist um 21 Uhr in der leider menschenleeren Allianz Arena.

Während es für die Münchner um nicht mehr viel geht, droht dem FC Barcelona das CL-Aus. Das Team des erst seit einigen Wochen im Amt befindlichen Trainers Xavi muss heute in München gewinnen, um fix als Zweiter der Gruppe F ins Achtelfinale einzuziehen. Mit einem Auge blickt Barcelona heute auch auf das Parallelspiel zwischen Benfica Lissabon und Dynamo Kiew. Gewinnt Lissabon, müsste der FC Barcelona bei einem Unentschieden oder einer Niederlage gegen den FC Bayern im kommenden Jahr in der Europa League weiterspielen.

Champions League: Die Spiele am Mittwoch im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 8.12.2021 18.45 Uhr Juventus Turin Malmö FF 8.12.2021 18.45 Uhr Zenit St. Petersburg Chelsea 8.12.2021 21 Uhr FC Bayern München FC Barcelona 8.12.2021 21 Uhr SL Benfica Dynamo Kiew 8.12.2021 21 Uhr Manchester United Young Boys Bern 8.12.2021 21 Uhr Atalanta Bergamo FC Villarreal 8.12.2021 21 Uhr Red Bull Salzburg FC Sevilla 8.12.2021 21 Uhr VfL Wolfsburg OSC Lille

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. FC Barcelona heute live im TV und Livestream?

FC Bayern vs. FC Barcelona - diesen Kracher wollen sich viele Fans nicht entgehen lassen und live im TV oder im Livestream verfolgen. Möglich ist das heute bei einem Anbieter, der die exklusiven Übertragungsrechte an der Partie hält: DAZN.

Der Streamingdienst, auf den der Zugriff nur mit einem kostenpflichtigen Abo möglich ist, zeigt die Partie ab 20.30 Uhr samt Vorberichterstattung und nachfolgender Interviews und Analysen im Livestream. Als Moderatorin ist Laura Wontorra im Einsatz, als Reporter vor Ort Daniel Herzog und als Kommentatoren Jan Platte und Experte Sandro Wagner. Nicht so ausführlich wie im Livestream des Einzelspiels könnt Ihr FC Bayern vs. FC Barcelona auch in der sechs Spiele umfassenden Konferenz bei DAZN verfolgen.

Mit der DAZN-App ist das möglich, da Ihr das Spiel so auch auf Eurem Smartphone oder Tablet verfolgen könnt.

Der Streamingdienst bietet seit einigen Monaten die Highlights seines vielfältigen Programms auf den beiden linearen TV-Sendern DAZN 1 und DAZN 2 an. Empfangen könnt Ihr diese aber nur in Verbindung mit einem Vertrag anderer Anbieter wie Sky oder Vodafone. FC Bayern vs. FC Barcelona ist auf DAZN 1 zu sehen, die Konferenz auf DAZN 2.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. FC Barcelona heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: Champions League (Gruppenphase)

Champions League (Gruppenphase) Spieltag: 6

6 Datum: Mittwoch, 8. Dezember

Mittwoch, 8. Dezember Begegnung: FC Bayern München - FC Barcelona

FC Bayern München - FC Barcelona Ort: Allianz Arena (München)

Allianz Arena (München) Anpfiff: 21 Uhr

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. FC Barcelona heute live im TV und Livestream? Das Gruppenspiel im Liveticker

Hier ein Tipp für alle, die FC Bayern vs. FC Barcelona heute nicht live im TV und Livestream verfolgen können. SPOX informiert Euch in einem ausführlichen Liveticker über die Aufstellungen, Chancen, Tore, Gelbe Karten - einfach über alles.

Hier geht's zum Liveticker FC Bayern München - FC Barcelona.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Champions League, FC Bayern vs. FC Barcelona: Voraussichtliche Aufstellungen

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann muss heute auf einige Stammkräfte verzichten. Die angeschlagenen Serge Gnabry und Leon Goretzka stehen ebenso nicht zur Verfügung wie Joshua Kimmich, der sich heute zwar aller Voraussicht nach aus seiner Corona-Quarantäne freitestet, dessen Einsatz laut Nagelsmann aber "keinen Sinn" machen würde.

FC Bayern: Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez - Roca, Tolisso - Gnabry, T. Müller, Musiala, Davies - Lewandowski

Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez - Roca, Tolisso - Gnabry, T. Müller, Musiala, Davies - Lewandowski FC Barcelona: ter Stegen - Araujo, Piqué, Garcia, Jordi Alba - Nico, S. Busquets, Gavi - Dembelé, Coutinho - Depay

Champions League: Die Tabelle der Gruppe F vor dem 6. Spieltag