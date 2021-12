Borussia Dortmund empfängt am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase Besiktas Istanbul. Wer den Vorrunden-Abschluss heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Obwohl Borussia Dortmund das Achtelfinale der Champions League nicht mehr erreichen kann und als bereit feststehender Gruppendritter in die Europa League muss, wollen sich die Schwarz-Gelben am heutigen Dienstag (7. Dezember) am 6. Spieltag der Gruppenphase gegen Besiktas Istanbul mit einem Sieg verabschieden.

Um 21 Uhr geht's los. Als Spielstätte dient der Signal-Iduna-Park, die Heimstätte des BVB. Francois Letexier aus Frankreich übernimmt die Rolle des Unparteiischen.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Besiktas heute live im TV und Livestream?

Um Borussia Dortmund gegen Besiktas live und in voller Länge schauen zu können, wird ein Zugang zum Angebot von Amazon Prime benötigt. Der Streaminganbieter überträgt pro Vorrundenspieltag nämlich jeden Dienstag ein Spiel der Königsklasse. Ein Abonnement ermöglicht Euch, auf den Livestream von BVB vs. Besiktas zuzugreifen. Die Kosten dafür betragen nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats 7,99 Euro je Monat oder 69 Euro pro Jahr.

Den Rest des Spieltags, sieben Einzelspiele und die Dienstagskonferenz, zeigt DAZN. Da DAZN keine Übertragungsrechte für BVB vs. Besiktas besitzt, wird das Spiel auch nicht in der Konferenz gezeigt. Dafür sind nach Abpfiff die Highlights der Partie dann auf der DAZN-Plattform zu finden. Dasselbe gilt auch für alle anderen Spiele des heutigen 6. Spieltags.

DAZN bietet im Fußballbereich zudem Spiele der Bundesliga, Primera Division, Ligue 1, Serie A sowie Länderspiele und nationale Pokale an.

Wintersport, US-Sport, Boxen, Tennis, Handball und zahlreiche weitere Sportarten seht Ihr mit einem Abo ebenfalls im Livestream. Für das Abonnement werden pro Monat 14,99 Euro oder pro Jahr 149,99 Euro fällig.

© getty Der BVB muss als bereits fixer Gruppendritter in die Europa League.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Besiktas heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: Champions League (Gruppenphase)

Champions League (Gruppenphase) Spieltag: 6.

6. Datum: Dienstag, 7. Dezember

Dienstag, 7. Dezember Begegnung: Borussia Dortmund vs. Besiktas Istanbul

Borussia Dortmund vs. Besiktas Istanbul Ort: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Signal-Iduna-Park (Dortmund) Anpfiff: 21.00 Uhr

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Besiktas heute live im TV und Livestream? Gruppenspiel im Liveticker

Ihr seid nicht im Besitz eines Amazon-Prime-Abos, wollt das Spiel jedoch auf keinen Fall verpassen? Dann haben wir die perfekte Lösung für Euer Problem. Mit dem Liveticker auf der Website könnt Ihr bei SPOX das Spiel ebenfalls live verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker: Borussia Dortmund vs. Besiktas Istanbul.

Hier geht's zum Liveticker der Dienstagskonferenz.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe C vor dem 6. Spieltag

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Pkt. 1 Ajax Amsterdam 5 5 0 0 16:3 13 15 2 Sporting CP 5 3 0 2 12:8 4 9 3 Borussia Dortmund 5 2 0 3 5:11 -6 6 4 Besiktas 5 0 0 5 3:14 -11 0

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Besiktas heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - Meunier, Pongracic, Hummels, Guerreiro - Witsel - M. Wolf, Bellingham - Reus, Tigges, Malen

Kobel - Meunier, Pongracic, Hummels, Guerreiro - Witsel - M. Wolf, Bellingham - Reus, Tigges, Malen Besiktas: Destanoglu - Rosier, Vida, Welinton, R. Yilmaz - Souza, Mehmet Topal - Ghezzal, Pjanic, Larin - Batshuayi

Champions League, 6. Spieltag: Die heutigen Spiele im Überblick