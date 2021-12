In Nyon wird heute das Achtelfinale der Champions League ausgelost. Wir zeigen Euch, wer die Zeremonie heute live im TV und im Livestream überträgt.

Die Augen der Fußballwelt blicken am heutigen Montag, 13. Dezember, ins schweizerische Nyon. Im Hauptsitz des europäischen Fußballverbandes UEFA findet um 12 Uhr die Auslosung der Achtelfinalbegegnungen der Champions League 2021/22 statt.

Am vergangenen Donnerstag endete die Gruppenphase. Nach deren Abschluss standen die 16 Achtelfinalisten fest. Mit dem FC Bayern München gelang nur einem Bundesligist der Einzug in die K.o.-Runde. Borussia Dortmund und RB Leipzig belegten in ihren Gruppen jeweils Platz drei und spielen im kommenden Jahr in der Europa League weiter. Für den VfL Wolfsburg, Tabellenletzter der Gruppe G, ist das Abenteuer Europa für diese Saison dagegen bereits beendet.

Champions League, Auslosung für das Achtelfinale: Die 16 Klubs im Überblick

Gruppensieger Gruppenzweiter Manchester City Paris Saint-Germain FC Liverpool Atletico Madrid Ajax Amsterdam Sporting Lissabon Real Madrid Inter Mailand FC Bayern München Benfica Lissabon Manchester United FC Villarreal OSC Lille Red Bull Salzburg Juventus Turin FC Chelsea

Wer zeigt / überträgt Auslosung für das Achtelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream?

Die Auslosung für das Achtelfinale der Champions wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Mehrere Anbieter sorgen aber dafür, dass Ihr sie dennoch live verfolgen könnt!

Der Streamingdienst DAZN zeigte in der Gruppenphase an jedem Spieltag 15 der 16 Partien exklusiv im Livestream und berichtet dort auch heute von der Auslosung. Die Übertragung mit Moderator Nico Seepe beginnt um 12 Uhr.

DAZN ist auch im Champions-League-Achtelfinale, dieses geht zwischen dem 15. Februar und 16. März, über die Bühne für die Übertragung der meisten Spiele verantwortlich.

Kommen wir nun zu Euren weiteren Optionen, die Auslosung heute live zu sehen! Da wäre zum einen Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt die Auslosung ab 11.30 Uhr auf dem Kanal Sky Sport News und ab 12 Uhr in der Sky Sport App und auf skysport.de ab 12 Uhr. Über die Sky-Go-App oder via SkyTicket erhaltet Ihr Zugriff auf den Livestream von Sky.

Kostenlose Livestreams bieten zudem das ZDF und die UEFA selbst (Registrierung erforderlich) an.

Wer zeigt / überträgt Auslosung für das Achtelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream? - Modus

Das Prozedere der Auslosung ist eigentlich ganz schnell erklärt. Die Lose der 16 Achtelfinalisten liegen in zwei Lostöpfen, in einem die der acht Gruppensieger, im anderen die der acht Gruppenzweiten. Jedem Gruppensieger wird ein Gruppenzweiter zugelost. Die Gruppensieger haben im Rückspiel jeweils Heimrecht.

Zu beachten ist, dass im Achtelfinale Mannschaften aus einem Verband nicht aufeinandertreffen können. Ebenfalls nicht mögliche sind Duell zwischen zwei Klubs, die in der Gruppenphase bereits gegeneinander gespielt haben.

Der FC Bayern München kann theoretisch bis auf Benfica Lissabon auf alle weiteren sieben Gruppenzweiten treffen - beispielsweise Paris Saint-Germain, Inter Mailand oder Titelverteidiger FC Chelsea.

Champions League 2021/22: Alle weiteren Termine im Überblick