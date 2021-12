Der VfL Wolfsburg muss heute in der Champions League gegen den OSC Lille gewinnen. Hier könnt Ihr die Partie des 6. Spieltags der Gruppenphase im Liveticker verfolgen.

Zum Abschluss der CL-Gruppenphase empfängt der VfL Wolfsburg heute OSC Lille. Zieht der VfL mit einem Sieg ins Achtelfinale ein? In unserem Liveticker klären wir Euch darüber auf.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

VfL Wolfsburg vs. OSC Lille: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für den VfL Wolfsburg geht es heute um die Wurst - genau genommen um den Einzug ins Achtelfinale. Wolfsburg benötigt gegen Spitzenreiter Lille einen Sieg, um noch in die Runde der letzten 16 einzuziehen. Bei einem Unentschieden wird der VfL dagegen nicht einmal in der Europa League überwintern. "Wir haben da noch eine Riesenchance", sagt Trainer Florian Kohfeldt vor dem für ihn "wahrscheinlich eines der wichtigsten Spiele in der Vereinsgeschichte".

Vor Beginn: Die Partie des 6. Spieltags der Gruppenphase in der Gruppe G beginnt heute um 21 Uhr in der Wolfsburger Volkswagen-Arena. Gemäß den aktuellen Coronaregeln in Niedersachsen sind maximal 13.300 Zuschauer zugelassen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Champions-League-Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und OSC Lille.

VfL Wolfsburg vs. OSC Lille: Champions League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Guilavogui, Bornauw - R. Baku, Arnold, Vranckx, Paulo Otavio - Lukebakio, Waldschmidt - Weghorst

Casteels - Lacroix, Guilavogui, Bornauw - R. Baku, Arnold, Vranckx, Paulo Otavio - Lukebakio, Waldschmidt - Weghorst OSC Lille: Grbic - Celik, Botman, José Fonte, Reinildo - André, Onana - Renato Sanches, Ikoné - David, Yilmaz

VfL Wolfsburg vs. OSC Lille: Champions League heute live im TV und Livestream

Live zu sehen ist Wolfsburg vs. Lille heute exklusiv bei DAZN. Die Übertragung beginnt um 20.30 Uhr. Folgendes DAZN-Personal ist für Euch im Einsatz.

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Max Siebald

Max Siebald Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Reporter vor Ort: Andres Veredas

Nicht das komplette Spiel, aber zumindest die wichtigsten Szenen, könnt Ihr auch in der Konferenz verfolgen.

Für DAZN benötigt Ihr ein Abo. Dafür werden entweder monatlich 14,99 Euro oder einmal im Jahr 149,99 Euro fällig.

Live zu sehen ist die DAZN-Konferenz auf dem linearen TV-Kanal DAZN 2. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr DAZN 2 empfangen könnt.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe G vor dem 6. Spieltag